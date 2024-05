Ông Mai Sỹ Diến, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty CP Sông Mã theo Thông báo số 485-TB/UBKTTW ngày 27/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và quy định của pháp luật.

Theo báo Thanh tra: Thời gian kiểm tra, rà soát là 25 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Đoàn kiểm tra, rà soát gồm các ông, bà: Phạm Văn Thắng, thanh tra viên, Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, làm Trưởng đoàn; bà Lê Thị Phương, thanh tra viên và ông Vũ Văn Đức, thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3, là thành viên.

Chỉ đạo đoàn kiểm tra là ông Phạm Xuân Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Đoàn kiểm tra, rà soát có nhiệm vụ thực hiện đúng kế hoạch kiểm tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Trước khi ban hành quyết định kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty CP Sông Mã, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ Văn bản số 223/UBND-THKH ngày 6/5/2024 về việc khẩn trương thực hiện Kết luận số 2718-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 2/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Thông báo kết luận số 485-TB/UBKTTW ngày 27/6/2023 của UBKT Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, giao Thanh tra tỉnh tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 20/6/2024.

Công ty CP Sông Mã, tiền thân là Công ty TNHH MTV Sông Mã, là doanh nghiệp Nhà nước.

Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2036 về việc thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty này (đến 2013 cổ phần hóa).

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty CP Sông Mã có vốn điều lệ 35 tỷ đồng, tương ứng với 3.500.000 CP phát hành với mệnh giá 10.000 đồng.

Trong đó, Nhà nước giữ 395.000 CP (11,29% vốn), cổ phần ưu đãi cho người lao động là 42.200 CP (1,29%), cổ phần bán ra bên ngoài là 3.062.800 CP (87,51% vốn).

Tháng 12/2021, Công ty CP Sông Mã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Hiện nay, người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Công ty CP Sông Mã là ông Lê Văn Tám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Sơn. Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa

Khởi tố nguyên Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã

Liên quan đến vi phạm xảy ra tại Công ty Sông Mã, như đã đưa: Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, chiều 13/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành công bố Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Nguyễn Mạnh Sơn (sinh năm 1958), ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Đồng thời khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng (sinh năm 1970), Bí thư Huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ luật hình sự.

Trong thời gian giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, các ông Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng đã đồng ý cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khi chưa đủ điều kiện.

Ông Sơn và ông Hướng cũng không đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất khi được giao đất đối với khu đất thực hiên Dự án Hạc Thành Tower để xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hành vi này đã gây thất thoát số tiền gần 56 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Khởi tố vụ án cùng một loạt bị can liên quan đến dự án Hạc Thành Tower

Trước đó, ngày 16/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, ngày 05/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 350/QĐ-CSKT, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân, sinh năm 1965 tại số nhà 80 Lê Văn Hưu, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 02 bị can về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm:

- Nguyễn Bá Hùng, sinh năm 1966, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính (thời điểm có hành vi sai phạm), hiện là Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa;

- Văn Xuân Hùng, sinh năm 1959, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.