Thành tích lần đầu giúp Nga kiểm soát Avdiivka

Các nhà phân tích xung đột đánh giá, khi lực lượng trên bộ của Nga nỗ lực kiểm soát Avdiivka, lực lượng không quân nước này dường như đã thiết lập ưu thế trên không, dọn đường cho các nhiệm vụ hỗ trợ tầm gần quan trọng.



Mặc dù chỉ là tạm thời và cục bộ, nhưng đây là lần đầu tiên Nga nắm quyền kiểm soát bầu trời ở khu vực tiền tuyến kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu gần 2 năm trước. Và nếu điều này được tiếp tục hoặc mở rộng, lực lượng phòng không Ukraine chịu áp lực đáng kể, thậm chí có thể bị "tàn phá", các chuyên gia cho biết.

Hôm thứ Bảy, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát Avdiivka, thị trấn ở phía đông bắc vùng Donetsk. Đây được xem là chiến thắng lớn nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Bakhmut thất thủ vào tháng 5/2023 - và là một chiến thắng đúng lúc trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp diễn ra vào tháng tới.

Ukraine đã xác nhận việc rút lui khỏi Avdiivka. Trong vài tháng qua, các cảnh quay ở khu vực này cho thấy Nga đang tiến lên một cách chậm rãi và tỉ mỉ để bao vây quân phòng thủ Ukraine đang chiến đấu để giữ thị trấn.

Sau khi Nga chiếm được thị trấn, các báo cáo cho biết lực lượng không quân của Nga đã hoạt động trên bầu trời Avdiivka, hỗ trợ lực lượng bộ binh trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tấn công và cuối cùng cho phép Nga áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Ưu thế trên không của Nga

Theo The Institute for the Study of War (Viện Nghiên cứu Chiến tranh), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC, đây có thể là lần đầu tiên lực lượng Nga kiểm soát đươc vùng trời ở một khu vực của Ukraine.

George Barros, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nói với Business Insider rằng trong những ngày giao tranh cuối cùng, phía Ukraine báo cáo rằng số lượng bom lượn của Nga được thả bằng máy bay cánh cố định đã gia tăng. Hoạt động này dường như cho thấy Nga sử dụng chiến thuật vũ khí kết hợp khi lực lượng không quân hỗ trợ các đơn vị cơ động trên bộ.



"Chính cách tiếp cận vũ trang kết hợp này đã làm suy giảm khả năng bảo vệ Avdiivka của Ukraine", chuyên gia của Viện nghiên cứu chiến tranh nhận định.

Thời điểm hiện tại, do sự chậm trễ hỗ trợ từ phương Tây, Ukraine cho biết kho dự trữ tên lửa và phòng không của nước này đang ở mức cực kỳ thấp, buộc họ phải phân bổ và đưa ra những lựa chọn khó khăn về khu vực tiền tuyến nào cần được ưu tiên và bảo vệ.



Điều đáng lo ngại nhất, ông Barros nói, là liệu Ukraine có thể tiếp tục kháng cự lại ưu thế trên không của Nga trên khắp mặt trận hay không. Nếu họ không thể làm như vậy thì sẽ khó có khả năng ngăn cản Nga tiến hành các chiến dịch ném bom.



ISW giải thích trong một bản cập nhật gần đây rằng ngay cả ưu thế trên không tạm thời của Nga chỉ ở mức cục bộ nhưng có thể cho phép các lực lượng Nga theo đuổi mạnh mẽ hơn các hoạt động dọc tiền tuyến.