Thành phố Trung Quốc thu "chục nghìn tỷ" trong 3 ngày: Lạnh gấp đôi nơi khác nhưng du khách vẫn đổ xô đến

Một trong những điểm đến vào dịp mùa đông cũng như dịp năm mới được quan tâm nhất trên thế giới, thực tế nằm ở đất nước ngay gần Việt Nam. Đó là Trung Quốc. Theo thống kê từ một số tờ báo nội địa, đặc biệt vào dịp đầu năm mới, địa điểm này thu hút tới hàng triệu lượt khách cả khách trong và ngoài Trung Quốc. Bởi lẽ, dịp đầu năm cũng chính là thời điểm thành phố này tổ chức một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất thế giới.



Thành phố và lễ hội đang được nhắc tới là Cáp Nhĩ Tân - thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, cùng Lễ hội Băng Đăng Quốc tế được tổ chức hàng năm từ ngày 5/1 đến cuối tháng 2.

Ảnh: Travel + Leisure

Một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất thế giới

Nhắc đến những lễ hội mùa đông lớn nhất trên thế giới, lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân là một cái tên, một điểm đến nổi bật và được nhiều du khách quan tâm, bên cạnh Lễ hội Tuyết Spporo - Nhật Bản, Carnival Mùa đông Québec - Canada hay lễ hội Trượt tuyết - Na Uy. Bắt đầu được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1963, sau thời gian bị gián đoạn, thành phố Cáp Nhĩ Tân duy trì tổ chức Lễ hội Băng đăng thường niên từ năm 1985 đến nay.

Sở dĩ có lễ hội Băng đăng là bởi vị trí địa lý đi kèm với đặc điểm thời tiết, khí hậu đặc biệt của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cụ thể, về mặt địa lý, Cáp Nhĩ Tân nói nằm ở vùng lãnh thô gần biên giới với Nga, thuộc vùng Đông Bắc Trung Quốc. Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa đông lạnh từ Xibia thổi về, thời tiết ở Cáp Nhĩ Tân lạnh hơn so với nhiều thành phố khác. Vào mùa hè, nhiệt độ trung bình chỉ hơn 21,2 độ C. Còn vào mùa đông, thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ trung bình là -16,8 độ C, thậm chí có lúc xuống tới -38 độ C.

Thành phố Cáp Nhĩ Tân có thời tiết đặc biệt khắc nghiệt vào mùa đông (Ảnh PSY Travel)

Cũng bởi kiểu thời tiết này, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân đã quyết định tận dụng lớp băng tuyết dày, phủ trắng xóa khắp nơi vào mùa đông để tổ chức một lễ hội đặc biệt. Và thế là Lễ hội Băng Đăng ra đời. Tờ CNN miêu tả về Lễ hội Băng đăng: "Nếu bạn nghĩ rằng việc chịu đựng cái lạnh đến phải nghiến răng là một thú vị khi đi du lịch, thì Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân chính là lễ hội dành cho bạn".



Lễ hội được chính thức khai mạc vào ngày 5/1 hàng năm. Tuy nhiên trước đó, từ khoảng ngày 17/12, khung cảnh nơi đây đã trở nên vô cùng ấn tượng. Hơn 100 tác phẩm điêu khắc từ băng được làm nên bởi hàng nghìn nghệ nhân, với khoảng 220.000 mét khối băng, theo CNN thống kê vào năm 2019. Hay theo Tân Hoa Xã cập nhật mới nhất vào năm 2023, số lượng băng ước tính khoảng 300.000 mét khối, thi công trên diện tích 750.000 m2. Tất cả số băng này được lấy từ dòng sông băng Tùng Hoa gần đó.

Băng được lấy từ dòng sông băng Tùng Hoa, tạo nên hơn 100 công trình ấn tượng tại Lễ hội Băng đăng (Ảnh Business Insider)

Mỗi năm, Lễ hội sẽ trưng bày số người tuyết tương ứng với số năm và có chủ đề riêng cho những công trình băng. Khi mặt trời lặn, khung cảnh Lễ hội biến thành một cảnh tượng ánh sáng đầy mê hoặc. Các tác phẩm điêu khắc được chiếu sáng bằng ánh đèn đầy màu sắc, tạo nên bầu không khí huyền diệu thực sự khó quên.

Cho đến nay, sau 40 lần tổ chức, Lễ hội Băng đăng đã trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất về du lịch của thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Cáp Nhĩ Tân "hốt bạc" nhờ Lễ hội Băng đăng

Theo Reuters, chỉ trong 3 ngày Tết Dương lịch vừa qua (1-3/1/2024), thành phố Cáp Nhĩ Tân thu về 6 tỷ Nhân dân tệ, tương đương với khoảng 21.000 tỷ đồng từ 3,05 triệu lượt khách, chủ yếu là tới để tham gia Lễ hội Băng đăng. Đây cũng là một con số kỷ lục về lượng khách du lịch đến thành phố này, cao hơn cả trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra.

Những du khách đã có trải nghiệm trước đó chia sẻ thêm, để có vé chỉ để "vào cửa" tham quan những công trình băng, du khách phải bỏ ra 330 NDT, khoảng hơn 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, lễ hội chưa bao giờ rơi vào tình trạng vắng khách, hay nói cách khác là "không bao giờ có một chỗ trống". Một số màn trình diễn miễn phí khác nằm trong khuôn khổ lễ hội thì luôn thu hút hàng nghìn du khách tham gia, dù cho có phải xếp hàng cả giờ đồng hồ.

Đoàn người xếp hàng để được vào bên trong Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân (Ảnh The Washington Post)

"Người ta chấp nhận bỏ tiền để trải nghiệm cái lạnh gấp đôi bên ngoài: Nền đầy tuyết, hơi lạnh bốc ra từ các khối băng lớn, gió thổi từ nhiều hướng mọi lúc... Điện thoại chỉ cần sơ hở là sập nguồn ngay lập tức vì lạnh, sạc cũng không vào. Các đầu ngón tay và ngón chân thì đau nhói dù đã đi giày và găng tay", du khách Nguyễn Tất Đạt (29 tuổi, đến từ Hải Phòng) viết.

Không chỉ có vậy, các dịch vụ khác ở Cáp Nhĩ Tân cũng nhân dịp Lễ hội mà "hốt bạc". Thông tin này được giới truyền thông địa phương ghi nhận, khi lĩnh vực ăn uống và lưu trú tại thành phố có doanh thu tăng trưởng cao gấp đôi so với năm 2019.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội, có 4 sự kiện quan trọng sẽ diễn ra. Đó là Sự kiện năm mới; Lễ hội mùa xuân (Tết Nguyên đán); Lễ hội đàn lồng Yuanxiao và lễ hội trượt tuyết. Bên cạnh được tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào hay chụp ảnh với những công trình băng khổng lồ, du khách khi đến với Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị khác.

Toàn cảnh khu vực lễ hội khi về đêm (Ảnh Perfect Little Planet)

Ảnh NBC News

Ảnh Sophia Jin 15

Ảnh HuffPost

Ảnh HuffPost

Có thể kể tới như trượt tuyết, trượt băng, chơi bóng trên băng, đi xe đạp, bơi lội trên sông băng hay thưởng thức Harbin Show - buổi biểu diễn kéo dài 40 phút được kết hợp bởi nhiều thể loại như ảo thuật, hài kịch, xiếc trên băng...



Thêm vào đó, cũng nằm trong khuôn khổ lễ hội còn có cuộc thi điêu khắc băng tuyết quốc tế. Các nghệ sĩ từ nhiều quốc gia trên thế giới sẽ tới Cáp Nhĩ Tân, tạo ra những tác phẩm điêu khắc từ băng tuyết của riêng mình để trình diễn để khán giả, dựa trên đánh giá của hội đồng giám khảo và được trao giải.

Du khách thích thú với các hoạt động khác bên cạnh tham quan tại Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân (Ảnh The Washington Post)