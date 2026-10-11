Thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam có động thái mới với 2 khu đô thị hơn 30.800 tỷ đồng, quy mô gần 500 ha

Hai dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và Tiên Du đang gặp vướng mắc trong tác giải phóng mặt bằng.

Mới đây, lãnh đạo TP Bắc Ninh chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ thực hiện 2 dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng vui chơi giải trí thuộc phường Tam Sơn và Tiên Du, theo Cổng TTĐT TP Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, đến nay cả 2 dự án đều đã cơ bản hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường; tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đang chậm khoảng 6 tháng so với tiến độ hợp đồng.

Đối với tiểu khu 112.1 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tây Hà Nội là nhà đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 299 ha, quy mô dân số khoảng 26.900 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 19.700 tỷ đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến hơn 2.700 hộ dân. Đến nay, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ gần 1.100 hộ, diện tích khoảng 150 ha, đạt hơn 50% tổng diện tích dự án. Đến ngày 20/9, đã chi trả cho 543 hộ, với diện tích khoảng 55,2 ha, tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng.

Tại tiểu khu 112.3 do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Tây Bắc là nhà đầu tư. Dự án có diện tích khoảng 199 ha, quy mô dân số khoảng 7.600 người, tổng chi phí thực hiện dự kiến hơn 11.100 tỷ đồng. Địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 2.506/2.526 hộ, diện tích khoảng 183 ha, tương đương 92,4% diện tích dự án. Tuy nhiên, mới có 1.124 hộ nhận tiền, với diện tích khoảng 69,39 ha; kinh phí đã chi trả gần 392 tỷ đồng.

Nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng chậm là do một bộ phận người dân chưa đồng thuận, còn so sánh mức hỗ trợ giữa các dự án. Một số hộ chưa phối hợp kiểm đếm, nhận thông báo thu hồi đất hoặc nhận tiền bồi thường. Tại tiểu khu 112.3, việc xử lý khu nghĩa trang nhân dân tại tổ dân phố Hồi Quan với hơn 500 ngôi mộ cũng là vấn đề phức tạp, trong khi một số trường hợp đề nghị được hỗ trợ chuyển đổi nghề, việc làm hoặc có cơ chế hỗ trợ bổ sung…

Để tháo gỡ vướng mắc, các đơn vị đề nghị UBND các phường Tiên Du, Tam Sơn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; đẩy nhanh chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã được phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục để thực hiện kiểm đếm bắt buộc, cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Đối với tiểu khu 112.3, địa phương sớm mở rộng quy hoạch nghĩa trang để phục vụ di dời khoảng 600 ngôi mộ, qua đó tạo điều kiện sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Bắc Ninh đánh giá kết quả bồi thường GPMB chưa đáp ứng yêu cầu và yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Trước mắt, 2 phường phải rà soát cụ thể từng khu vực, nhất là những khu vực đạt khối lượng lớn về GPMB, từ đó xây dựng tiến độ chi tiết để thực hiện. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích với người dân. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt, cần tập trung tổ chức chi trả kịp thời, đúng quy định.

Các sở, ngành được giao rà soát toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án và công tác GPMB, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chỉ đạo ưu tiên nhân lực kiểm đếm, lập và hoàn thiện phương án, chi trả bồi thường, hỗ trợ. Những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân cần được xem xét, giải quyết kịp thời.