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Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ có tòa tháp cao 40 tầng với gần 1.000 căn chung cư

Dương Tâm
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UBND TP Hải Phòng vừa giao hơn 1,6 ha đất cho Hoàng Huy để xây dựng dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, trong đó có tòa tháp cao tối đa 40 tầng với 998 căn hộ.

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam sẽ có tòa tháp cao 40 tầng với gần 1.000 căn chung cư - Ảnh 1.

Một góc TP Hải Phòng.

UBND TP Hải Phòng vừa có Quyết định số 3216 về việc giao đất cho CTCP Đầu tư Dịch vụ tài chính Hoàng Huy thực hiện dự án đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị, gồm chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ tại các lô OTM2-1, N2-3, CX2-4 thuộc ô phố A2, theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 quận Lê Chân.

Khu đất được giao có diện tích 1,61 ha và đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phần đất ở kết hợp thương mại, dịch vụ chiếm 1,1 ha; đất nhà ở liền kề 778,7 m2; đất cây xanh 543,8 m2 và đất giao thông 3.842,92 m2. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Theo quy hoạch, đây là dự án có quy mô hơn 1,6 ha, được định hướng hình thành khu ở kết hợp thương mại, dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án nằm trong khu vực trung tâm phường Lê Chân, được kỳ vọng góp phần chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất và giải quyết tình trạng ùn tắc tại khu vực nút giao Mê Linh - Tô Hiệu.

Dự án gồm công trình chung cư kết hợp thương mại dịch vụ cao tối đa 40 tầng, chưa bao gồm tầng tum và 3 tầng hầm. Khối đế cao 3-4 tầng được bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ, trong khi khối tháp dự kiến có khoảng 998 căn hộ.

Bên cạnh tòa chung cư, dự án còn xây dựng 11 căn nhà liền kề, cao tối đa 7 tầng. Các hạng mục cây xanh, giao thông nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và những công trình hạ tầng kỹ thuật khác được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.179 tỷ đồng. Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 2.763 tỷ đồng, còn chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng hơn 415 tỷ đồng. Phần vốn góp của nhà đầu tư khoảng 20% tổng vốn, tương đương hơn 635 tỷ đồng; phần vốn còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

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