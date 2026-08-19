Việt Nam sắp có thêm một phường tên chỉ vỏn vẹn 1 từ

Trong nửa đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của xã này đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Một góc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 12 phường thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã hiện có, gồm: Yên Phong, Tiên Du, Chi Lăng, Phù Lãng, Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng, Hiệp Hòa, Bố Hạ, Lạng Giang, Kép và Lục Nam.

Sau khi thành lập các phường nêu trên, tỉnh Bắc Ninh có 99 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 45 phường và 54 xã.

Như vậy, với việc thành lập phường Kép từ ngày 20/9, Việt Nam sẽ có thêm một phường có tên chỉ vỏn vẹn đúng một từ đơn. Thực tế, không có nhiều phường sở hữu tên gọi chỉ có một từ đơn ở Việt Nam, với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay như phường Chũ, phường Nếnh (Bắc Ninh) hay phường Láng (Hà Nội).

Xã Kép nằm ở phía Bắc của tỉnh Bắc Ninh, có 18 thôn với diện tích tự nhiên là 58,59km2, quy mô dân số 43.164 người.

Về kinh tế, theo Cổng thông tin điện tử xã Kép, trong 6 tháng đầu năm, địa phương ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng là 12,8%. Kết quả này đến từ nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư hạ tầng và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số.

Trong nửa đầu năm 2026, bức tranh kinh tế của xã Kép có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 2.727 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đóng vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng 69,49%. Bên cạnh đó, ngành thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, chiếm 17,6% cơ cấu kinh tế.

Để đáp ứng tiêu chuẩn khi trở thành phường, xã kép đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 14 công trình hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 732 tỷ đồng. Các dự án này tập trung vào việc nâng cấp hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị và xây dựng các thiết chế văn hóa, giáo dục đạt chuẩn.

Theo UBND xã Kép, khi các công trình này hoàn thành, diện mạo xã Kép sẽ có sự thay đổi căn bản, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hạ tầng của một đơn vị hành chính cấp phường.﻿