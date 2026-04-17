Thành phố biển Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á: 3 lần liên tiếp ẵm giải Du lịch sạch nhất ASEAN, thu hút 18 giáo sư Nobel ghé thăm

Không cần đến những chiến dịch quảng bá rầm rộ, thành phố biển Quy Nhơn vẫn đang lặng lẽ tạo ra những cơn địa chấn trên bản đồ xê dịch toàn cầu. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp Quy Nhơn vinh dự nhận được danh hiệu danh giá này, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khiến các đối thủ sừng sỏ trong khu vực Đông Nam Á cũng phải nể phục.

Cú ăn ba kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Đông Nam Á

Để đứng trên bục vinh quang 3 lần liên tiếp vào các năm 2020, 2024 và 2026, Quy Nhơn đã phải vượt qua hơn 100 tiêu chí đánh giá vô cùng nghiêm ngặt của Diễn đàn Du lịch ASEAN. Từ quản lý môi trường, quy hoạch không gian xanh cho đến an toàn an ninh đô thị, thành phố này đã đánh bại hàng loạt thiên đường du lịch nổi tiếng của Thái Lan hay Malaysia. Việc duy trì được phong độ đỉnh cao này không chỉ là một danh hiệu trên giấy, mà là minh chứng sống động cho chất lượng trải nghiệm tuyệt vời mà Quy Nhơn mang lại cho du khách quốc tế.

Thỏi nam châm quyền lực thu hút 18 giáo sư Nobel

Nhưng điều làm nên sự vĩ đại thực sự của Quy Nhơn không chỉ nằm ở những bãi biển xanh trong vắt hay đường phố sạch bóng. Nơi đây sở hữu một quyền lực ngầm mang tính hàn lâm mà không một thành phố du lịch nào tại Đông Nam Á có được.

Đó chính là sự hiện diện của 18 giáo sư từng đạt giải Nobel danh giá trên thế giới. Đây là nơi thường xuyên đón tiếp các giáo sư đoạt giải Nobel hàng đầu thế giới đến tham dự các hội nghị khoa học tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), tiêu biểu như GS Duncan Haldane (Nobel Vật lý 2016), GS Gerard 't Hooft (Nobel Vật lý 1999), và GS Kurt Wuthrich (Nobel Hóa học 2002).

Ảnh: Báo Gia Lai Điện tử

Thông qua Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE, Quy Nhơn đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới tinh hoa toàn cầu. Những bộ óc vĩ đại nhất nhân loại, tiêu biểu như huyền thoại vật lý Gerard 't Hooft, đã không ngần ngại lặn lội đến Việt Nam, tản bộ dưới những rặng dừa và say đắm trước vẻ đẹp nguyên sơ của vùng biển này. Thậm chí, thành phố còn trang trọng xây dựng hẳn một Con đường Nobel với các biểu tượng điêu khắc bằng đá tự nhiên nguyên khối để vinh danh những trí tuệ kiệt xuất đã từng đặt chân đến đây.

Ảnh: Bui Tuan (VNU)

Nơi giao thoa giữa thiên nhiên tuyệt mỹ và giới tinh hoa

Sức hút của Quy Nhơn không còn dừng lại ở biên giới quốc gia khi mới đây tạp chí danh tiếng Lonely Planet đã đưa thành phố này vào danh sách 25 điểm đến hàng đầu thế giới. Đứng chung hàng ngũ với những cái tên lẫy lừng như Brazil hay Ireland, Quy Nhơn được ca tụng là thiên đường biển còn giữ trọn vẹn nét hoang sơ tinh khiết.

Ảnh: npduy_

Ảnh: _nguyenanhtu

Từ những bãi tắm trong vắt nhìn thấy đáy đến những ghềnh đá kỳ vĩ, nơi đây đã thực sự vượt mặt nhiều điểm đến quốc tế để trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ứng dụng đặt phòng toàn cầu Hostelworld từng công bố Quy Nhơn lọt top 20 điểm đến tốt nhất thế giới. Sức hút của một vùng biển chưa bị thương mại hóa tàn phá đã giúp Quy Nhơn vượt mặt vô số thiên đường xê dịch đình đám ở phương Tây để lọt vào mắt xanh của cộng đồng du khách quốc tế.

Ảnh: hung_daily99

Với chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu này, Quy Nhơn không chỉ đơn thuần là điểm đến hàng đầu Việt Nam mà đã thực sự vươn mình, kiêu hãnh sánh vai cùng các trung tâm du lịch vĩ đại trên toàn cầu như Brazil hay Ireland.