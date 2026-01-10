HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thành phần cốt lõi của S-350 Vityaz bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng UAV

Sao Đỏ |

Máy bay không người lái tấn công của Ukraine đã phá hủy radar 50N6E thuộc hệ thống S-350 Vityaz ở vùng Donetsk.

- Ảnh 1.

Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tấn công trạm radar 50N6E thuộc hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz của Nga.

Đáng chú ý là trước đó bức ảnh được đăng tải trên kênh Telegram "Spy's Dossier" , nhưng lại nhầm lẫn khi xác định đây là radar 9S32 thuộc hệ thống phòng không S-300V.

Cuộc tấn công được thực hiện tại vùng Donetsk bằng 2 máy bay không người lái, sau đó một đám cháy bùng phát trên xe mang đài radar.

Rất có thể chiếc 50N6E đã bị trúng đạn từ các máy bay không người lái cảm tử thuộc Tiểu đoàn Asgard - đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Nemesis số 412.

- Ảnh 2.

Đài radar 50N6E của S-350 Votyaz đã bị phá hủy chứ không phải 9S32 thuộc hệ thống S-300V.

Một video do chỉ huy Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine - ông Robert Brody công bố vào ngày 1 tháng 1 năm nay cho thấy một vị trí tương tự ở vùng Donetsk và cùng một loại radar, nhưng khi đó họ chỉ sử dụng 1 UAV tấn công cảm tử.

Radar đa chức năng 50N6E là một yếu tố quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung S-350 Vityaz mới nhất của Nga. Nó có khả năng tự động phát hiện đồng thời tới 100 mục tiêu trên không và theo dõi tới 8 mục tiêu để tiêu diệt sau đó.

Vụ tập kích phá hủy radar hàng loạt hệ thống phòng không Nga, bao gồm radar của S-350 Vityaz.

Theo nhà sản xuất, hệ thống S-350 Vityaz có thể phá hủy các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên đến 60 km và độ cao tối đa 30 km. Tổ hợp này cũng được cho là có khả năng bắn hạ các mục tiêu đạn đạo ở tầm bắn lên đến 30 km.

Hiện tại số lượng các khẩu đội S-350 trong Quân đội Nga rất hạn chế, Moskva đang muốn xuất khẩu vũ khí này cho Ấn Độ để có thêm kinh phí nhằm tái sản xuất.

Theo Militarnyi
