Thanh niên sinh năm 2003 bất ngờ nhận được 250 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng liền báo công an

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa xử lý hỗ trợ người dân chuyển khoản nhầm. Cụ thể, ngày 09/7/2025, anh Giang Trần Quý, sinh năm 2003, trú tại thôn Tân Tiến, xã Sơn Dương nhận được số tiền 250 triệu đồng từ tài khoản lạ chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình. Do không thể liên lạc được với người đã chuyển tiền nhầm nên anh Quý đã báo tin đến Công an xã Sơn Dương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của anh Giang Trần Quý, Công an xã Sơn Dương đã khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin, xác định chủ tài khoản chuyển khoản nhầm là anh Lã Văn Hiệp, sinh năm 1996, trú tại xã Hữu Sản, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời hướng dẫn anh Hiệp làm thủ tục nhận lại số tiền trên. Sau khi làm việc với Công an xã, anh Quý đã trao trả lại toàn bộ số tiền trên cho anh Hiệp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi, cần trình báo ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.