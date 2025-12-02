Thanh niên cướp 3 chỉ vàng, cầm dao kề cổ dọa tự sát khi bị công an truy đuổi: Hoàn cảnh gia đình

Một vụ cướp vàng đặc biệt xảy ra vào chiều ngày 29/11 tại tiệm vàng KTN trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) khiến dư luận phải chú ý. Theo đó, vào khoảng 17h30' cùng ngày, nam thanh niên có tên T.N.V. (23 tuổi, quê Nghệ An) bước vào tiệm vàng KTN và nói mình chuẩn bị làm đám cưới nên muốn hỏi mua 2 chiếc kiềng vàng.

Chủ tiệm đã lấy kiềng nặng 3 chỉ vàng 24K (hơn 46 triệu đồng) cho khách xem. Thanh niên cầm kiềng lên ngắm, hỏi thêm về hộp đựng. Khi chủ tiệm chuẩn bị đưa chiếc hộp cho khách thì đối tượng bất ngờ cầm vàng bỏ chạy về hướng chợ Cầu.

Lúc này, Tổ Cảnh sát trật tự và lực lượng An ninh cơ sở thuộc Công an phường Đông Hưng Thuận đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Văn Quá và đường Tô Ký nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” và thấy một nam thanh niên bỏ chạy. Tổ công tác đã đuổi theo đối tượng.

Thấy lực lượng chức năng đến gần, tên cướp kề dao vào cổ mình, la hét, đòi tự tử. Khi đến đường ĐHT19, khu phố 78, phường Đông Hưng Thuận, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường đã cùng người dân khống chế V.

Thông tin trên PLO, khi làm việc với lực lượng chức năng, V. khai quê Nghệ An, đã học hết lớp 12 rồi vào TP. HCM làm việc. Thời gian gần đây, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly thân, anh chị em không quan tâm, bản thân thiếu tiền tiêu xài, mắc nợ, chán nản; cộng thêm việc quen bạn gái và muốn có tiền ăn chơi nên V. đã làm liều. Về con dao, người này thừa nhận có ý định "tự kết liễu bản thân nếu bị dồn đến đường cùng".

Công an đã trao trả tài sản cho chủ tiệm vàng. Ảnh: CA

Vụ việc hiện đang được điều tra, làm rõ.