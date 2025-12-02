"Sếp lớn" mượn xe người tìm việc rồi biệt tích: Trước khi đi còn để lại hóa đơn 2,7 triệu ở quán karaoke

Được chia sẻ trên mạng xã hội từ ngày 30/11, đoạn clip dài khoảng 16 giây ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đầu đội mũ lao động phóng xe máy rời khỏi quán karaoke cùng thông tin liên quan, khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Theo nội dung bài chia sẻ, người đàn ông áo trắng này tự nhận mình là quản lý của một công trình. Khi biết ông Nguyễn Văn Tân (49 tuổi, quê ở Sóc Trăng), đang đi tìm việc thì ngỏ ý muốn tuyển ông vào với mức lương 12 triệu đồng/tháng. Sau đó, người này đã rủ ông Tân đi xem công trình mình đang làm trên đường Vành đai 3, TP. HCM.

Tuy nhiên thay vì vào phía trong công trình, người đàn ông lại đèo ông Tân vào quán karaoke với lý do... uống cốc bia cho mát và sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Khi uống được 2 lon bia, người này viện cớ, mượn xe máy của ông Tân để quay về phòng trọ lấy điện thoại rồi sẽ trở lại. Tuy nhiên, ngồi chờ mãi không thấy người đàn ông áo trắng quay lại, ông Tân mới vỡ lẽ mình đã bị lừa mất xe máy cùng tờ hóa đơn 2,7 triệu đồng ở quán karaoke.

Thông tin trên Dân Trí, ông Nguyễn Văn Tân đã đến Công an phường Long Bình trình báo. Công an đã đến lấy lời khai những người liên quan và đang truy tìm người đàn ông có hành vi mượn xe của người khác rồi đi biệt tăm, không trả lại tài sản.

Lời kể của chủ xe máy

Theo trình báo của ông Nguyễn Văn Tân (49 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng cũ), ông được người cháu rủ lên TP.Hồ Chí Minh để làm phụ hồ nhưng vì sức khỏe yếu nên ông chỉ làm được một ngày rồi nghỉ.

Đến trưa 29/11, ông ngồi ăn tại quán cơm ở phường Long Bình (trước đây là TP. Thủ Đức). Lúc này, một người đàn ông diện đồ khá lịch sự, đội mũ công trình đi taxi đến quán ăn cơm. Khi biết ông Tân đang tìm việc làm, người đàn ông lại hỏi thăm và nhận mình là "quản lý công trình" trên đường Vành đai 3 TP. HCM.

Người đàn ông nói đang cần tìm người trông kho và hứa sẽ nhận ông Tân vào làm, lo cho ông chỗ ở và bao cơm trưa. Vì đã có hẹn với cháu thứ 2 sẽ đi tìm việc khác nên ông Tân từ chối, đi về phòng trọ. Nhưng người này vẫn đi theo để thuyết phục và xin được đưa ông Tân đến xem công trình. Ông Tân đồng ý và lấy xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade của mình chở người đàn ông này đi, nhưng người đàn ông xin cầm lái và ông Tân ngồi sau.

Người này chở ông Tân đến một đoạn của công trình đường Vành đai 3 TP. HCM và chỉ vào đó nói là mình đang làm quản lý ở đây. Ông Tân muốn vào xem tận nơi nhưng người này nói ông chưa được phát áo nên không được vào.

Người đàn ông tiếp tục lái xe máy chở ông Tân đi quan sát dọc công trình đường Vành đai 3 TP. HCM, sau đó chở vào quán karaoke trên đường 3B, phường Long Bình với lý do uống bia cho mát và sẽ thanh toán hết.

“Tôi hỏi tại sao chở tôi vào quán, người đàn ông nói vào nhậu một lúc cho mát, anh ta sẽ trả tiền. Uống chưa hết 2 lon bia, anh ta hỏi mượn chìa khóa xe của tôi để về phòng trọ lấy điện thoại rồi quay lại quán thanh toán. Tôi thấy anh ta ăn mặc lịch sự, làm sếp công trình nên tin tưởng”, Dân Trí dẫn lời chia sẻ của ông Tân.

Ông Tân ngồi đợi ở quán đến hơn 17h vẫn không thấy người đàn ông kia quay lại nên gọi người thân đến đón. Người dân đã đứng ra trả giúp ông Tân hóa đơn 2,7 triệu đồng.