2 em bé bị bố xích chân, nhốt trong căn phòng bẩn thỉu: Cách giải quyết phù hợp nhất hiện tại

Thông tin trên báo Lao Động, ông Y Ngơn Niê – Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện chính quyền địa phương đã đưa hai chị em về nhà ông bà ngoại ở xã Ea Ning để chăm sóc. Theo ông Y Ngơn Niê, hoàn cảnh của ông bà ngoại cũng rất khó khăn, nhưng do mẹ của các cháu đã mất thì đây là phương án phù hợp nhất.

Ngoài ra, chiều hôm nay (2/12), UBND xã sẽ cử đoàn thăm hỏi, động viên và tặng quà cho hai cháu nhằm cải thiện sức khỏe và ổn định tinh thần. “Cơ quan chức năng đang giám định thương tật trên cơ thể hai cháu để có thêm cơ sở tiếp tục điều tra vụ việc”, ông Y Ngơn chia sẻ trên báo Lao Động.

Như đã đưa tin trước đó thì vào tối ngày 30/11, trên mạng xã hội đăng tải các đoạn clip cho thấy 1 cháu gái khoảng 9 tuổi bị xích trong 1 căn phòng. Căn phòng để đồ đạc lộn xộn, bẩn thỉu. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến số đông không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của hai bé.

Hình ảnh bé bị xích chân trong phòng khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Nắm bắt được thông tin, Công an xã Ea Ktur đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh và phát hiện cháu H.H.N.N. (SN 2014) và em gái là cháu H.L.N.N. (SN 2017, cả hai cùng con của ông N.T.Đ.) bị nhốt trong 1 căn phòng bẩn thỉu, quần áo và đồ ăn được vứt vương vãi khắp nơi. Trong đó có cháu H.H.N.N bị xích chân vào giường.

Ngay sau đó, Công an xã đã triệu tập làm việc đối với bố của 2 cháu bé là ông N.T.Đ. Tại Cơ quan Công an, ông Đ. khai nhận, mẹ của 2 cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả 2 cháu đều đã nghỉ học.

Vì không có người trông coi nên hàng ngày trước khi đi làm, ông Đ. đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng vì sợ cháu chạy lung tung, nguy hiểm. Do bị xích chân nên cháu gái phải ăn uống và đi vệ sinh ngay trong phòng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.