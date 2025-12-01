Tài xế ở Quảng Ninh lên mạng tìm "họ nhà trai" trong đám cưới ở Hưng Yên: Sự cố đón nhầm hài hước

Bài đăng tìm "tung tích nhà trai" của tài khoản facebook có tên Huy Chí khiến dư luận đặc biệt chú ý ngay khi vừa chia sẻ vào chiều 30/11. Nội dung bài viết như sau: “Bác nào vừa chạy xe đám cưới Quảng Yên, đón dâu Thái Bình (cũ, hiện là Hưng Yên) thì liên hệ lại em. Anh đón nhầm họ nhà trai đoàn em rồi. Đúng là ngày cưới quốc dân”.

Tình huống có phần éo le này đã hút hơn 600 bình luận, hàng trăm lượt chia sẻ bày tỏ sự bất ngờ. Đa số đều bày tỏ sự nghi ngờ với tính chân thực của câu chuyện và liên tục hỏi tình tiết, kết quả của vụ đón nhầm nhà trai trong đám cưới ở Hưng Yên.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người làm tài xế dịch vụ vào chia sẻ tình huống tương tự mình từng gặp phải trong các đám cưới.

"Chuyện này cũng có thể xảy ra được ạ? Chắc chỉ là chuyện đùa thôi đúng không?"

"Thế cuối cùng anh đã đón được đúng đoàn nhà trai chưa? Chuyện thật hay chuyện đùa đấy?"

Bài đăng tìm "tung tích đoàn nhà trai" gây chú ý. (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, nam tài xế đăng bài tìm "tung tích đoàn nhà trai" gây chú ý trên mạng xã hội là anh Huy Chí (SN 1990, quê Quảng Ninh). Chia sẻ trên VietNamNet, anh cho biết tình huống trên xảy ra vào ngày 30/11.

Sáng hôm đó, anh nhận đưa đoàn nhà trai ở phường Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đi Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ) đón dâu. Xe của anh là ô tô 16 chỗ, chở khoảng 16 thành viên của đoàn nhà trai sang nhà gái. Chú rể đi đón dâu bằng xe hoa riêng.

Ở khu vực nhà cô dâu thời điểm đó cũng có rất nhiều đám cưới, xe đưa đón xếp thành hàng dài bên đường. Khi làm xong lễ, họ nhà trai trở ra ngoài để lên xe về thì lại lên nhầm một chiếc xe khác.

"Tôi nhận ra ngay sự nhầm lẫn này nên vội chạy đến gọi các ông, các bà về đúng xe của mình. Lái xe nhà bên kia thì ngơ ngác trước tình huống này”, anh Chí kể lại trên VietNamNet.

Vì anh Huy Chí đã kịp thời phát hiện sự nhầm lẫn khi xe chưa lăn bánh nên không có tình huống oái oăm nào xảy ra. Sau đó, anh Chí có chia sẻ sự việc trên trang cá nhân chỉ để tạo chút không khí vui vẻ và không ngờ bài đăng lại được lan tỏa mạnh mẽ đến vậy trên mạng xã hội.