Sở hữu hơn 14 triệu người đăng ký, YouTuber mukbang nổi tiếng Hamzy (tên thật Ham Ji Hyung) mới đây đã chính thức thông báo tạm dừng các nội dung ăn uống để tập trung cho kế hoạch sinh con.

Ngày 4 vừa qua, Hamzy đăng tải một video đặc biệt trên kênh YouTube Hamzy với tiêu đề “Thông báo quan trọng! Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua”. Không xuất hiện trong một video mukbang như thường lệ, nữ YouTuber mở đầu bằng lời chia sẻ rằng khán giả có lẽ đã rất bất ngờ, đồng thời cho biết cô đăng video này vì có điều quan trọng muốn nói.

Hamzy tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động

Hamzy tâm sự, cô bắt đầu làm YouTube từ cuối tuổi 20 và đến nay đã bước sang độ tuổi ngoài 30. Sau 8 năm gắn bó với công việc sáng tạo nội dung, cuộc sống của cô cũng có nhiều thay đổi. Hamzy cho biết cô và bạn trai, người đã đồng hành cùng cô xây dựng kênh suốt nhiều năm qua, hiện đã là một cặp đôi gắn bó được 10 năm.

“Nếu không đưa ra quyết định ngay bây giờ thì chỉ một hai năm nữa thôi cũng sẽ trôi qua rất nhanh”, Hamzy chia sẻ. Sau nhiều đắn đo, cô quyết định tạm thời dừng hoạt động kênh mukbang để tập trung cho kế hoạch có con.

Nữ YouTuber nhấn mạnh rằng cô không hoàn toàn biến mất khỏi YouTube. Những video Shorts đã quay sẵn vẫn sẽ được đăng tải, bên cạnh đó thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ các video dài như một cách “báo bình an” với người hâm mộ. Riêng kênh vlog đời sống hằng ngày vẫn sẽ được duy trì đều đặn.

Những đoạn video của Hamzi rất có sức hút

Hamzy cũng thừa nhận việc tạm dừng mukbang không phải là điều dễ dàng, bởi căn bếp là nơi cô đã nấu nướng, ăn uống, quay hình và lưu giữ rất nhiều kỷ niệm trong suốt thời gian qua. Tuy vậy, nhân dịp năm mới, cô quyết tâm nghỉ ngơi thật sự, chăm sóc sức khỏe tốt hơn, điều chỉnh chế độ ăn uống, hạn chế rượu bia, thăm khám y tế và nghiêm túc chuẩn bị cho kế hoạch sinh con.

Hamzy cho biết mục tiêu của cô là trong năm 2026 sẽ có thể đón tin vui về “Hamzy thế hệ thứ hai”, đồng thời hứa sẽ quay lại gặp gỡ khán giả với những thông báo tích cực hơn trong tương lai.

Hamzy từng gây tranh cãi khi có bầu nhưng vẫn ăn lượng lớn đồ ăn cay nóng, uống bia

Trước đó, Hamzy cũng từng đăng tải đoạn video mukbang gây tranh cãi. Khi ấy, dù đang bầu vượt mặt nhưng cô vẫn ăn lượng lớn đồ cay nóng và cả bia rượu, gần như không có dấu hiệu kiêng cữ trong thai kỳ.

Điều này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng Hamzy có quyền tự quyết với cơ thể và cuộc sống cá nhân, trong khi không ít người lo ngại việc lan truyền hình ảnh ăn uống như vậy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt với những người xem trẻ tuổi hoặc các bà bầu khác.