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"Thánh meme" Haaland chi đậm mua chiếc xe độc lạ, phục vụ thú vui mới: “Cứ lái đi đâu đó rồi ngủ trong luôn trong xe"

Tú Tú
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Erling Haaland vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ khoản chi tiền tỷ cho một chiếc caravan Airstream phiên bản Supreme. Không chỉ sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ, tiền đạo Man City còn muốn chiếc xe phục vụ những chuyến đi ngẫu hứng.

Mới đây, trong tập mới nhất của series “Day in the Life of a Pro Footballer” trên YouTube, Haaland chia sẻ với người hâm mộ về một món đồ mới mà anh vừa tậu. Với 4,4 triệu người đăng ký theo dõi, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chân sút người Na Uy xuất hiện bên cạnh một chiếc caravan Airstream đặc biệt.

“Các bạn ơi, tôi vừa mua một thứ. Caravan của riêng tôi”, Haaland hào hứng giới thiệu. Điểm khiến chiếc caravan này trở nên đặc biệt là nó không phải một mẫu Airstream thông thường. Đây là phiên bản hợp tác với thương hiệu thời trang Supreme, đồng thời được Haaland trang trí với hàng loạt món đồ Supreme mà anh sưu tầm.

- Ảnh 1.

Ảnh: Haaland

Khi được hỏi sẽ sử dụng chiếc caravan mới vào mục đích gì, Haaland trả lời khá đơn giản: “Cứ lái xe đi đâu đó rồi ngủ trong đó”. Với Haaland, đây dường như là một cách để tận hưởng những khoảng thời gian rảnh rỗi theo đúng sở thích cá nhân. Anh cũng không giấu sự phấn khích khi ngắm nhìn chiếc xe và thốt lên: “Nó thật đỉnh”.

Bên trong caravan cũng được thiết kế theo đúng phong cách của chủ nhân. Những món đồ mang thương hiệu Supreme xuất hiện ở nhiều vị trí, tạo nên một không gian vừa cá tính vừa khác biệt. Haaland thậm chí còn tự hào nói rằng mình mua chiếc xe từ Mỹ và gần như mọi thứ bên trong đều mang dấu ấn Supreme.

Theo The Sun, chiếc Airstream Supreme mà Haaland sở hữu có giá hơn 67.000 bảng Anh, tương đương khoảng 2,36 tỷ đồng. Những mẫu Airstream hiện đại, cao cấp thậm chí có thể có giá vượt 110.000 bảng Anh.

Khoản tiền này có lẽ không phải vấn đề quá lớn với Haaland. Tiền đạo Man City đang nhận mức lương khoảng 500.000 bảng Anh mỗi tuần, đồng thời sở hữu bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước. Trên sân cỏ, Haaland cũng vừa cán mốc đáng nhớ khi ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp cấp CLB ở trận Man City thắng Coventry 1-0. Sau khi thay đổi sang kiểu tóc ngắn, tiền đạo 26 tuổi thừa nhận anh vẫn nhớ mái tóc dài, nhưng cho rằng đã đến lúc thay đổi.

- Ảnh 2.

Ảnh: Getty

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km


Tags

Haaland

Airstream

supreme

Man City

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