Khi hát ca khúc của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Thanh Lam đã xin phép khán giả được "điên". Trong khi đó, diva Hà Trần khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mối quan hệ thân thiết của chú ruột Trần Tiến và nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Đêm nhạc "Ký ức Hà Nội" diễn ra tối 22/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô với sự góp mặt của 4 giọng ca Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng cùng khán giả trở về với những miền ký ức về Hà Nội qua âm nhạc.

Diva Mỹ Linh.

Trong đêm diễn thứ hai này, chương trình mở đầu bằng ca khúc "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát Mỹ Linh. Tiếp đó, nữ ca sĩ thể hiện "Tiến về Hà Nội" (Văn Cao) và "Hà Nội mùa Thu" (Vũ Thanh) đưa khán giả trở về với những giai điệu quen thuộc viết về Thủ đô.

Sau phần trình diễn của Mỹ Linh, Hà Trần xuất hiện với "Gửi người em gái miền Nam" của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện "Hướng về Hà Nội", "Nỗi lòng người đi", mang đến không gian âm nhạc giàu hoài niệm.

Nếu Hà Trần tạo dấu ấn bằng cách thể hiện phóng khoáng, biến hóa thì Thanh Lam lại mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trước khi nữ nghệ sĩ xuất hiện, chương trình trình chiếu đoạn clip ghi lại hình ảnh chị hát "Hoa sữa" năm 1997.

Diva Thanh Lam.

Trở lại sân khấu sau khi đoạn clip kết thúc, Thanh Lam được MC Hồng Nhung hỏi về cảm xúc khi nhìn lại hình ảnh của mình gần 30 năm trước. Nữ ca sĩ chia sẻ sự tiếc nuối khi nghĩ về tuổi trẻ đã qua, đồng thời tiết lộ thời điểm ghi hình ca khúc "Hoa sữa", chị đang mang thai con gái được 7 tháng.

"Tôi luyến tiếc tuổi trẻ của mình. Có một thứ chúng ta không bao giờ lấy lại được đó là tuổi trẻ của chúng ta khi đã đi qua. Nhưng tôi xin được chia sẻ với khán giả là hình ảnh của tôi trong bài Hoa sữa khi tôi mang bầu con gái của mình 7 tháng tuổi và bây giờ con gái của Thanh Lam đã 30 tuổi và tôi đã trở thành bà ngoại", nữ nghệ sĩ nói.

Sau những chia sẻ đầy cảm xúc, Thanh Lam thể hiện lại "Hoa sữa" của nhạc sĩ Hồng Đăng. Chị tiếp tục đưa khán giả qua các ca khúc "Tình yêu Hà Nội" (Hoàng Vân), "Đêm hồ Gươm" (Trần Hoàn), với lối hát giàu nội lực và cảm xúc.

Đặc biệt, trước khi thể hiện một sáng tác mới của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Thanh Lam hào hứng giới thiệu: "Xin được hát một nhạc phẩm rất mới của Lê Minh Sơn. Tác phẩm này cho Thanh Lam điên một tý được không ạ?". Câu nói thể hiện tinh thần ngẫu hứng, cá tính của nữ nghệ sĩ trên sân khấu.

Ca sĩ Ngọc Anh.

Một điểm nhấn khác của chương trình là màn kết hợp giữa Thanh Lam và Ngọc Anh trong liên khúc "Một thoáng Tây Hồ - Chiều phủ Tây Hồ" gồm hai sáng tác của Phó Đức Phương và Phú Quang. Sau đó, Ngọc Anh tiếp tục thể hiện những ca khúc gắn với Hà Nội như "Kỷ niệm của tôi", "Tôi muốn mang hồ Gươm đi", "Hà Nội và tôi", "Khúc mùa Thu".

Trong khi đó, Mỹ Linh trở lại sân khấu với "Hà Nội đêm trở gió", "Trở về", "Hương ngọc lan". Nữ ca sĩ còn kết hợp cùng Hà Trần trong mashup "Ngẫu hứng sông Hồng - Chảy đi sông ơi" của hai nhạc sĩ Trần Tiến và Phó Đức Phương.

Ở phần giao lưu, Hà Trần chia sẻ về những kỷ niệm âm nhạc gắn với Hà Nội, trong đó có các sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và Nguyễn Cường. Nữ ca sĩ kể câu chuyện thú vị về mối quan hệ thân thiết giữa hai nhạc sĩ, khiến khán giả bật cười khi tiết lộ Trần Tiến gọi Nguyễn Cường là "vợ".

Diva Hà Trần.

Hà Trần cũng thể hiện các ca khúc "Quê nhà", "Phố nghèo" của Trần Tiến và "Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội" của Nguyễn Cường. Qua giọng hát của nữ ca sĩ, những góc Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp lãng mạn, cổ kính mà còn hiện lên với nét bình dị, gần gũi.

Khép lại đêm nhạc, cả bốn nghệ sĩ Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh cùng đứng trên sân khấu thể hiện liên khúc "Trăng chiều - Nhớ về Hà Nội". Mỗi người một màu sắc, bốn giọng ca cùng tạo nên điểm kết nối cho hành trình âm nhạc đưa khán giả trở về với những ký ức về Thủ đô.

MC Trấn Thành cũng bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự đêm diễn. "Ký ức Hà Nội" được tổ chức trong hai tối 21 và 22/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và dàn nhạc.