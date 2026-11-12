HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ

A Ly (ảnh FBNV)
|

Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ là "mỹ nhân không tuổi" vẫn khiến loạt sao Việt phải trầm trồ, khen ngợi.

Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ - Ảnh 1.

Mới đây, hoa hậu, diễn viên Giáng My thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini trên trang cá nhân. Ở tuổi 55, Giáng My vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng cân đối.

Trong loạt ảnh mới, cô khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài và làn da mịn màng. Người đẹp lựa chọn thiết kế áo tắm một mảnh màu đen, khoét sâu cổ chữ V, kết hợp mũ cói rộng vành cùng kính râm bản lớn. Phong cách này giúp cô toát lên vẻ cổ điển, sang trọng và quyến rũ.

Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ - Ảnh 2.
Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ - Ảnh 3.

Vẻ quyến rũ của Giáng My ở tuổi U60.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ Việt và người ái mộ. Hoa hậu Hà Kiều Anh bình luận: "Đẹp quá chị à". Diva Thanh Lam cũng dành lời khen "siêu đẹp". Lưu Hương Giang, Thanh Mai, Hiền Mai cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Giáng My.

Sinh năm 1971, Giáng My là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt thập niên 1990. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là đạo diễn, mẹ là giảng viên âm nhạc. Trước khi bước chân vào showbiz, Giáng My từng theo học chuyên ngành Piano tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) trong 16 năm.

Nữ nghệ sĩ U60 là "mỹ nhân không tuổi" khiến Thanh Lam, Hà Kiều Anh và loạt sao Việt phải trầm trồ - Ảnh 4.

Năm 1992, khi còn là sinh viên, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng và giành ngôi vị cao nhất. Đây cũng là cuộc thi chỉ được tổ chức một lần, khiến Giáng My thường được nhắc đến với danh xưng "hoa hậu độc nhất vô nhị".

Sau khi đăng quang, Giáng My vào TP.HCM phát triển sự nghiệp và nhanh chóng trở thành "nữ hoàng ảnh lịch" được nhiều khán giả yêu mến. Cô còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như "Người đẹp đêm trăng", "Ngọn nến hoàng cung", "Hoa hậu mồ côi"...

Về sau, Giáng My chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực truyền thông và bất động sản. Bên cạnh sự nghiệp, cô hiện là mẹ đơn thân, có một con gái.

NSND Hồng Vân, Như Quỳnh cùng dàn sao Việt sẽ góp mặt trong đêm nhạc của MC Nguyên Khang
Tags

Giáng My

Hà Kiều Anh

Hiền Mai

Lưu Hương Giang

hoa hậu đền hùng

hậu trường

sao Việt

nữ nghệ sĩ

u60

NSND Thanh Lam

mỹ nhân không tuổi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

Bùi Tuấn Trung (37 tuổi) khai gì tại cơ quan công an về hành vi dụ dỗ, xâm hại bé gái?

01:02
Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

Giang hồ mạng Nguyễn Tuấn Hiệp khai gì tại cơ quan công an?

02:43
Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

Lời khai của 'Sơn mặt quỷ' Lâm Duy Bảo Sơn và đồng bọn tại cơ quan công an

01:37
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

Xe điện lớn nhất của Volvo ra mắt Việt Nam, đi 625 km/sạc

02:01
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

Kia Sonet thế hệ mới lộ diện, đèn LED thiết kế mới, màn hình kép 12,3 inch

01:14
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại