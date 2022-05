Hội An yêu cầu gỡ hình ảnh Hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc ngôi nhà cổ

Tối 14/5, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, đã nhắc nhở và yêu cầu 1 nhà thiết kế gỡ các hình ảnh người mẫu ngồi trên nóc 1 ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An được đăng tải trên mạng xã hội.



Theo đó, chiều ngày 14/5, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh Hoa hậu Giáng My đang tạo dáng, ngồi trên mái ngói của một ngôi nhà cổ tại TP Hội An (Quảng Nam).

Khi bức ảnh được đăng tải đã khiến dư luận xôn xao và phản ứng gay gắt bởi hành động ngồi trên nóc di tích và chụp ảnh là hết sức phản cảm.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, tháng 6 tới, một nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tổ chức show diễn thời trang ở phố cổ Hội An.

Để quảng bá show diễn cũng như giới thiệu hình ảnh đô thị cổ Hội An đến với công chúng, mới đây, nhà thiết kế này mời hoa hậu, người mẫu về Hội An để chụp ảnh, quay clip. Trong số những hình ảnh chụp ở phố cổ có bức ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc di tích.

Hình ảnh hoa hậu Giáng My ngồi trên nóc di sản gây phản cảm. (Ảnh: Facebook)

"Việc này là do đạo diễn đã thiếu hiểu biết về vấn đề di sản nên mình chỉ nhắc nhở, chấn chỉnh thôi. Còn về phía Hoa hậu Giáng My thì làm theo đạo diễn của show diễn này chứ cô này không cố tình làm việc trên.

Việc này không vi phạm về Luật Di sản mà chỉ vi phạm về phạm trù đạo đức", Chủ tịch TP Hội An nói và thông tin thêm, sau khi phát hiện hình ảnh này trên mạng xã hội, cơ quan chức năng thành phố đã yêu cầu nhà thiết kế, đạo diễn phải cắt, gỡ bỏ những hình ảnh không phù hợp với di sản trên, đồng thời cam kết không tái phạm.



Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên mạng xã hội xôn xao trước việc chụp ảnh trên nóc di sản Hội An. Trước đó, giữa tháng 4/2019, bức ảnh một cặp đôi leo lên mái ngói của ngôi nhà cổ ở Hội An, nằm tạo dáng chụp ảnh cưới lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận sự phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng.

Tiếp đến, đầu tháng 9/2019, mạng xã hội lan truyền clip kéo dài 23 giây của Facebook Trần Mai Hương ghi lại hình ảnh một cô gái khoe thân, để hở nhiều phần cơ thể trên nóc một ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An. Sự việc gây bức xúc trong dư luận do những mái ngói âm dương của các căn nhà cổ có tuổi đời hơn trăm năm rất dễ hư hỏng.

