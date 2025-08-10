Bức ảnh được sếp trao tặng tờ giấy đặc biệt của Thanh Hương gây tò mò.

Mới đây diễn viên Thanh Hương thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh cô được Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội là NSND Trung Hiếu trao tặng một tờ giấy. Đính kèm bức ảnh là dòng trạng thái: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đang chuẩn bị diễn Bỉ Vỏ thì được sếp phát cho phiếu bé ngoan. Thế phải diễn hay tưng bừng ồi. Em cảm ơn sếp ạ".



Việc không nói rõ thông tin trong tờ giấy được sếp trao tặng của diễn viên Thanh Hương khiến rất nhiều người tò mò. Thậm chí nhiều người phóng to bức ảnh để đọc nội dung nhưng cũng chỉ đọc được 2 chữ "quyết định".

"Thấy mỗi chữ "quyết định" nhưng mà chắc được khao"; "Đọc không ra chữ gì để luận"; "chưa biết quyết định gì nhưng chắc chắn là xịn xò rồi! Chúc mừng chị ạ"; "Lên lương hả em gái?"... là bình luận tò mò của bạn bè, người ái mộ Thanh Hương.

Diễn viên Thanh Hương.

Đáp trả lại tình cảm của mọi người Thanh Hương viết: "Dạ, sếp em thấy em ngoan nên phát cho em cái phiếu bé ngoan thôi ạ. Mọi người quan tâm em sung sướng quá ạ. Hết ý bài thơ. Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan".

Diễn viên Thanh Hương tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hương. Cô sinh năm 1988 tại Hải Dương. Trước khi lấn sân sang diễn xuất, Thanh Hương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương 2006 và đạt danh hiệu á hậu 2 khi chỉ mới 17 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn đầu tay trong bộ phim Hậu họa, sau đó tham gia nhiều tác phẩm như: Những cánh hoa trước gió, Zippo, mù tạt và em và Đường lên Điện Biên...

Thanh Hương kết hôn từ năm 21 tuổi và có 2 người con. Từ khi kết hôn đến khi ly hôn, Thanh Hương giữ kín danh tính của chồng và cuộc sống riêng của bản thân.