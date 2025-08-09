Ngô Thanh Vân hạ sinh con đầu lòng cho chồng kém 11 tuổi

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, “đả nữ” màn ảnh Việt Ngô Thanh Vân chia sẻ tin vui chính thức đón con đầu lòng với ông xã Huy Trần. Nữ diễn viên viết: "Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn vũ trụ… vì món quà tuyệt vời nhất – con đã chào đời an toàn, khỏe mạnh. Từ hôm nay, thế giới của ba mẹ đã có thêm một nhịp tim mang tên Gạo".

Ngô Thanh Vân và con.

Thông tin ngay lập tức nhận được hàng trăm sự quan tâm và lời chúc mừng từ đông đảo người hâm mộ, đồng nghiệp.

Trước khi đón bé Gạo ra đời, Ngô Thanh Vân từng chia sẻ hành trình mang thai không hề dễ dàng. Ở những tháng đầu, cô phải đối mặt với cảm giác mệt mỏi, thay đổi sức khỏe và tâm lý, đồng thời tạm gác nhiều dự án điện ảnh để tập trung dưỡng thai.

Nữ diễn viên cho biết có những lúc lo lắng và áp lực, nhưng luôn được ông xã Huy Trần ở bên chăm sóc chu đáo, động viên từng bữa ăn giấc ngủ. Chính tình yêu và sự đồng hành của chồng đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn, để đến hôm nay, cả hai vỡ òa hạnh phúc khi được bế con đầu lòng trong vòng tay.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại tỉnh Trà Vinh trong gia đình có 3 anh em. Năm 16 tuổi, bố mẹ ly hôn, nữ diễn viên cùng mẹ sang Na Uy định cư. Năm 1999, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam và tìm cơ hội phát triển sự nghiệp ở showbiz Việt.

Cuối tháng 9/2021, Ngô Thanh Vân gây bất ngờ khi công khai bạn trai kém 11 tuổi, là một đầu bếp khá có tiếng. Trước đó, cặp đôi đã gắn bó với nhau khoảng 1 năm. Tháng 5/2022, đám cưới của Ngô Thanh Vân và bạn trai đã diễn ra trong sự chúc phúc của nhiều bạn bè, đồng nghiệp. Suốt 3 năm qua, cặp đôi có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và viên mãn.