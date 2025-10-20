Từ tô hủ tiếu gõ đêm khuya, quán cà phê nhỏ trong con hẻm cũ, đến hành trình lập nghiệp và trưởng thành giữa một đô thị luôn rộng mở. Có người nhớ cơn mưa bất chợt giữa trưa, có người nhắc những bàn tay sẵn sàng giúp đỡ nhau khi khó khăn, những tấm lòng sẻ chia không toan tính – làm nên bản sắc nghĩa tình và sự ấm áp của con người giữa nhịp sống hối hả. Để rồi nhận ra: dù đi xa đến đâu, TP.Hồ Chí Minh vẫn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp nhất trong mỗi người khi đến thành phố này.

Đồng hành cùng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, Chiến dịch "Thành phố trong tôi – #MyHoChiMinh #MyCity" do Đài Phát thanh và Truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HTV) phát động đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ với hơn 4.263 video, hàng trăm triệu lượt tương tác trên các nền tảng Zalo, TikTok, YouTube, Facebook, cùng sự hưởng ứng sôi nổi của đội ngũ HTV, các bạn trẻ và người dân TP.HCM.

Chiến dịch ghi nhận hơn 116 triệu lượt xem, hàng trăm bài đăng từ hệ thống truyền thông đối tác, 18 triệu lượt hiển thị và sự đồng hành của các cơ quan truyền thông trên toàn quốc. Hình ảnh "Thành phố trong tôi" phủ sóng khắp đô thị qua hàng nghìn bảng quảng cáo, màn hình ngoài trời, với 168 phường, xã, đặc khu cùng tham gia lan tỏa. Đặc biệt, 82 video vượt mốc 1 triệu lượt xem, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần #MyHoChiMinh trong cộng đồng.

Là một trong những clip tiêu biểu thu hút hơn 1 triệu lượt xem, chia sẻ của Gia Uyên – sinh viên năm 3 – đã để lại nhiều ấn tượng: "Mình luôn tự hào khi được sinh ra ở thành phố mang tên Bác – nơi mà mỗi con đường, mỗi góc phố đều gắn liền với lịch sử dân tộc, với những năm tháng chiến đấu để đổi lấy hòa bình hôm nay. Đi ngang qua những con phố mang tên các anh hùng, mình luôn cảm thấy biết ơn và thấy mình phải sống xứng đáng hơn với những hy sinh đó. Với mình, yêu TP. Hồ Chí Mình cũng là một cách để thể hiện lòng yêu nước – bởi nơi đây không chỉ năng động, trẻ trung, mà còn là biểu tượng của ý chí, của tinh thần không bao giờ ngừng vươn lên".

Đạt hơn 1,1 triệu lượt xem trên các nền tảng số, nhà báo Tấn Tài bày tỏ: " Thành phố trong tôi còn là nghĩa tình của mỗi người dân. Chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh người dân san sẻ cho nhau trong đại dịch, hay tình cảm sẻ chia của đồng bào thành phố đến với người dân các vùng thiên tai, bão lũ. Và trên mỗi con đường, mỗi góc phố, chúng ta vẫn thấy hình ảnh những chung trà đá miễn phí. Đó chính là nghĩa tình, là yêu thương".

Không chỉ lan tỏa trên mạng xã hội, chiến dịch còn bước ra đời sống đô thị khi các video và hình ảnh tiêu biểu được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED, bảng điện tử khắp các tuyến đường, trung tâm thương mại, tuyến Metro và các tòa nhà lớn của Thành phố. Mỗi góc phố, mỗi khung hình trở thành một nhịp đập đầy sức sống – giúp người dân và du khách cảm nhận rõ hơn tinh thần trẻ trung, sáng tạo và nhân văn của TP. Hồ Chí Minh.

Chiến dịch tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác chiến lược: VCcorp, ZaloVideo, TikTok, 28Entertainment, MCV Group, SmartAds, MCMC Metro và Focus Media, góp phần mở rộng độ phủ đến nhiều nhóm công chúng khác nhau. Hệ thống bảng LED, phương tiện truyền thông công cộng cùng mạng lưới truyền thông số đa kênh sẽ tiếp tục được khai thác để đưa "Thành phố trong tôi" đến với mọi người, ở mọi nơi – từ đường phố, khu dân cư đến không gian mạng.

Toàn bộ các thông tin về TP.HCM trên mạng xã hội – bất kể nội dung, chủ đề hay góc nhìn – đều đang dần mang dấu ấn #MyHoChiMinh như một chuẩn mực truyền thông mới. Hoạt động truyền thông #MyHoChiMinh trên các nền tảng mạng xã hội đã huy động hơn 2.000 KOC tham gia lan tỏa, góp phần định hình một làn sóng nội dung tích cực về Thành phố, được chia sẻ và hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chiến dịch Thành phố trong tôi – #MyHoChiMinh #MyCity đã trở thành một hành trình kết nối cảm xúc của hàng triệu người dân, là minh chứng cho sức sống mạnh mẽ và lòng tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chặng đường sắp tới, hướng tới kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, HTV sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, ứng dụng đa nền tảng để mỗi người dân có thêm cơ hội kể câu chuyện của chính mình – góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Thành phố năng động, nhân văn và không ngừng vươn lên".

Với sự thành công từ sự đón nhận của cộng đồng, "Thành phố trong tôi – #MyHoChiMinh #MyCity" tiếp tục được diễn ra, đón nhận các video clip mới từ người dân. Đây tiếp tục sẽ là chiến dịch mang ý nghĩa đặc biệt, hướng tới kỷ niệm chào mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 – 2/7/2026) – nơi mỗi người dân cùng nhau chia sẻ và viết nên bản hòa ca tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố của niềm tin, sáng tạo và tương lai.

Người dân có thể tiếp tục tham gia chiến dịch "Thành phố trong tôi - #MyHoChiMinh" bằng 2 hình thức gần gũi, dễ thực hiện:

Cách 1: Kể câu chuyện cá nhân với thông điệp "Thành phố trong tôi là…", chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc hay trải nghiệm gắn bó cùng Thành phố, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity

Cách 2: Chia sẻ hình ảnh đẹp hoặc video clip về cảnh đẹp, đời sống, nhịp sống hàng ngày của TP.HCM, từ những góc phố quen thuộc, món ăn bình dị đến khoảnh khắc đáng nhớ, kèm hashtag #ThanhPhoTrongToi #MyHoChiMinh #MyCity

Những video clip xuất sắc sẽ tiếp tục nhận được những chương trình, phần quà tri ân và xuất hiện trên các nền tảng đa truyền thông của Đài phát thanh và truyền hình TP.Hồ Chí Minh và các đối tác.

"Thành phố trong tôi – #MyHoChiMinh #MyCity" sẽ trở thành 1 nền tảng chuyên trang, nơi mỗi người dân, dù đang sinh sống tại TP.HCM hay ở xa, đều có thể gửi gắm niềm tự hào, tình yêu và ký ức của mình về Thành phố này. Mỗi bài viết, bức ảnh, video là một mảnh ghép cảm xúc, cùng tạo nên bức tranh đa sắc về một TP. Hồ Chí Minh nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, con người luôn nghĩa tình, năng động và tràn đầy khát vọng vươn xa.