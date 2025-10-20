Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, để tiếp tục giải quyết ùn tắc giao thông tại một số nút giao lớn, có mật độ xe đông và thường xuyên ùn tắc giao thông, UBND thành phố Hà Nội vừa thống nhất giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội hoàn thiện các bước chuẩn bị, khởi công xây dựng hai dự án hầm chui ở nút giao Vành đai 3 với đường Dương Đình Nghệ - Mễ Trì và nút giao Vành đai 3 với trục Tây Thăng Long trong thời gian sớm nhất.

Nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì và đường Vành đai 3 sẽ được xây hầm chui. Ảnh: Mạnh Thắng.

Đến thời điểm hiện nay, cả hai dự án đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư và có kế hoạch khởi công dự án vào đầu năm 2026.

Đối với dự án xây dựng hầm chui tại nút giao Vành đai 3 Dương Đình Nghệ - Mễ Trì (hầm chui được xây dựng theo hướng đường Dương Đình Nghệ - Mễ Trì) có tổng mức đầu tư khoảng 972 tỷ đồng, hầm được xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, có tổng chiều dài hầm khoảng 565m, trong đó chiều dài hầm kín khoảng 120m, còn lại là hầm hở.

Tại dự án hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 (hầm chui được xây dựng theo hướng đường Tây Thăng Long và đường Tây Thăng Long hình thành trong tương lai ở phía phường Đông Ngạc), dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.009 tỷ đồng. Theo phương án đầu tư, dự án sẽ xây dựng một hầm chui trực thông, chiều dài khoảng 800m, trong đó hầm kín (chầm chính - đi qua đường Vành đai 3) dài khoảng 180m, hầm có kích thước mặt cắt ngang rộng khoảng 27,6m, hầm hở, tường chắn rộng khoảng 27,6m; đường đầu hầm rộng khoảng 60,5m.