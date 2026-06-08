Ứng viên theo đường lối độc lập với Nga - Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Armenia.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia đã công bố dữ liệu từ tất cả các điểm bỏ phiếu, tuyên bố đảng Hợp đồng Dân sự của Thủ tướng Nikol Pashinyan giành chiến thắng. Theo số liệu thống kê, 49,81% cử tri đã bỏ phiếu cho đảng này.

"Khối Armenia Mạnh mẽ giành được 23,29%, Khối Armenia giành được 9,94%, và Đảng Armenia Thịnh vượng giành được 4% số phiếu", thông báo của Ủy ban Bầu cử Trung ương Armenia nói rõ.

Như vậy, các nhà quan sát nhận định ông Nikol Pashinyan sẽ có thể thành lập chính phủ và một lần nữa đứng đầu nội các. Tuy nhiên, ông sẽ không thể sửa đổi hiến pháp của đất nước nếu không đối thoại với phe đối lập.

Cần nhắc lại trong chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Nikol Pashinyan đã hứa sẽ sửa đổi Hiến pháp Armenia, loại bỏ điều khoản về chủ quyền của đất nước, trong đó đề cập đến Nagorno - Karabakh. Điều này là cần thiết dựa vào thỏa thuận với Azerbaijan.

Các chuyên gia ước tính quốc hội mới sẽ có 105 đại biểu, trong đó 61 người đại diện cho đảng Hợp đồng Dân sự. Tuy nhiên, con số này sẽ không đủ chẳng những để sửa đổi hiến pháp mà ngay cả để bổ nhiệm các vị trí quan trọng. Ví dụ, để bổ nhiệm Tổng công tố Armenia, đảng cầm quyền cần 63 phiếu trong quốc hội.

Đương kim Thủ tướng Nikol Pashinyan sẽ tiếp tục đứng đầu Chính phủ Armenia.

Cần nhấn mạnh phe đối lập, bất chấp tuyên bố chiến thắng của ông Pashinyan, vẫn chưa công nhận kết quả bầu cử. Đại diện của các đảng khác nhau đang thu hút sự chú ý đến nhiều vi phạm đã xảy ra tại các điểm bỏ phiếu.

Mặc dù vậy, Tổng thống Kazakhstan - ông Kassym-Jomart Tokayev đã gửi lời chúc mừng chiến thắng của Thủ tướng Nikol Pashinyan: "Theo dữ liệu sơ bộ từ hầu hết các quan sát viên quốc tế, cuộc bầu cử đã được tổ chức phù hợp với luật bầu cử hiện hành của nước này", thông cáo nêu rõ.

Ông Tokayev nói thêm, Kazakhstan sẵn sàng tiếp tục hợp tác tích cực với Armenia trong tất cả mọi lĩnh vực cùng quan tâm. Cần lưu ý thêm, Nga hiện vẫn chưa bình luận về kết quả bầu cử quốc hội ở Armenia.