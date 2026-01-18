Tháng Chạp không chỉ là lúc dọn dẹp nhà cửa, tổng kết một năm cũ, mà theo quan niệm tâm linh – phong thủy, đây còn là giai đoạn "lọc vận" mạnh nhất trong năm. Những gì còn vướng lại từ quá khứ, nếu không chủ động buông bỏ, rất dễ kéo sang năm mới, khiến vận trình nặng nề, khó bứt phá.

Với 4 con giáp dưới đây, tháng Chạp được xem là "cửa ải cuối": buông đúng thứ cần buông thì sang năm nhẹ lòng, dễ gặp may; giữ sai thứ thì mệt mỏi kéo dài.

Tuổi Tý: Buông thói quen ôm việc và cả những mối quan hệ không còn tương xứng

Ảnh minh họa

Tuổi Tý là con giáp thông minh, tháo vát nhưng lại hay tự làm khổ mình vì… ôm quá nhiều thứ. Từ công việc, tiền bạc cho đến cảm xúc, tuổi Tý thường có xu hướng gánh thay người khác, kể cả những trách nhiệm không thuộc về mình.

Tháng Chạp này, điều tuổi Tý cần buông chính là thói quen cố làm hài lòng tất cả. Những mối quan hệ chỉ tồn tại vì nghĩa vụ, vì nể nang, hoặc vì sợ mất lòng, nếu kéo dài sẽ tiếp tục bào mòn năng lượng sang năm mới.

Khi tuổi Tý dám thu hẹp vòng quan hệ, dám nói "không" đúng lúc, vận trình lập tức nhẹ hơn: đầu óc minh mẫn, tài chính ổn định dần, cơ hội mới dễ xuất hiện hơn trong năm sau.

Tuổi Mão: Buông cảm xúc cũ và những tổn thương chưa lành

Tuổi Mão bước qua một năm nhiều biến động về mặt cảm xúc. Không ít người vẫn mang trong mình nỗi buồn cũ: một mối tình dang dở, một mối quan hệ gia đình rạn nứt, hoặc cảm giác không được ghi nhận dù đã cố gắng rất nhiều.

Tháng Chạp là thời điểm tuổi Mão cần buông quá khứ cảm xúc, chấp nhận rằng có những chuyện không thể sửa lại, chỉ có thể đặt xuống. Việc níu giữ những tổn thương cũ không giúp tuổi Mão tốt hơn, mà chỉ khiến vận trình trì trệ.

Khi tâm lý được giải phóng, tuổi Mão bước sang năm mới với trạng thái nhẹ nhàng hơn, dễ đón nhận tình duyên mới, công việc cũng thuận lợi hơn nhờ tinh thần ổn định.

Tuổi Dậu: Buông sự kiểm soát và nỗi lo tài chính quá mức

Ảnh minh họa

Tuổi Dậu là con giáp sống có trách nhiệm, luôn tính toán xa, nhưng chính điều đó lại khiến họ dễ rơi vào trạng thái lo trước khi việc xảy ra. Suốt một năm qua, nhiều tuổi Dậu luôn trong tâm thế phòng thủ, sợ rủi ro, sợ thiếu tiền, sợ sai quyết định.

Tháng Chạp này, tuổi Dậu cần học cách buông bớt sự kiểm soát, tin vào tiến trình mình đã gây dựng. Không phải việc gì cũng cần tự tay nắm chặt, càng siết chặt càng dễ mệt mỏi.

Khi tuổi Dậu cho phép bản thân chậm lại, nghỉ ngơi và nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, vận tài chính và công việc trong năm mới lại có xu hướng khởi sắc rõ rệt, đúng kiểu "buông thì được".

Tuổi Hợi: Buông sự cả tin và những mối quan hệ tiêu hao năng lượng

Tuổi Hợi sống tình cảm, dễ tin người và cũng dễ vì người khác mà thiệt thòi. Trong năm qua, không ít tuổi Hợi rơi vào cảnh cho đi nhiều hơn nhận lại, cả trong tình cảm lẫn công việc.

Tháng Chạp là lúc tuổi Hợi cần dứt khoát buông những mối quan hệ chỉ biết nhận mà không biết cho. Dù là bạn bè, đồng nghiệp hay tình cảm, nếu mối quan hệ khiến bạn luôn mệt mỏi, hoài nghi giá trị bản thân, thì việc rời đi không phải là ích kỷ mà là tự bảo vệ mình.

Khi tuổi Hợi lọc bớt những "nợ cảm xúc" này, năm sau sẽ nhẹ lòng hơn hẳn, vận trình cũng sáng lên nhờ không còn bị tiêu hao năng lượng vô ích.

Lời kết:

"Lọc vận" không phải là làm điều gì to tát, mà là buông đúng thứ đã không còn phù hợp. Tháng Chạp là thời điểm vàng để 4 con giáp này dọn dẹp không chỉ nhà cửa, mà cả cảm xúc, mối quan hệ và thói quen cũ. Khi lòng đã nhẹ, năm mới tự khắc dễ thở hơn, vận may cũng vì thế mà tìm đến.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm