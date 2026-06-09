Tháng 8 năm nay, lộc về tận cửa gặp 3 con giáp này

Bước sang tháng 8, ba con giáp dưới đây được dự báo đón luồng tài lộc dồi dào, công việc khởi sắc và quý nhân chống lưng đúng lúc.

Tử vi phương Đông cho rằng mỗi giai đoạn trong năm đều có những con giáp được sao tốt chiếu mệnh, vận khí bứt phá thấy rõ. Khi tháng 8 dương lịch chạm ngõ, ba cái tên dưới đây nổi lên như những người may mắn nhất, không chỉ có cơ hội tăng thu nhập rõ rệt mà còn được nâng đỡ trong các mối quan hệ quan trọng. Nếu biết tận dụng đúng thời điểm, đây có thể là tháng bản lề giúp họ tạo bước ngoặt cho cả nửa cuối năm.

Tuổi Sửu: Cần cù đến độ, quả ngọt vừa chín tới

Người tuổi Sửu vốn được gắn liền với hình ảnh chăm chỉ, lì lợm và chịu thương chịu khó. Suốt nhiều tháng qua, không ít người tuổi Sửu cảm thấy mình làm nhiều mà nhận về chưa tương xứng, có lúc còn nản lòng vì những kế hoạch tưởng như chậm tiến độ. Tuy nhiên, bước vào tháng 8, mọi nỗ lực âm thầm trước đó được dự báo sẽ bắt đầu kết trái. Các sao tốt liên quan đến tài lộc và sự nghiệp chiếu rọi giúp con giáp này có cơ hội nhận thưởng, được tăng lương, ký kết hợp đồng quan trọng hoặc chốt thành công một dự án đã chuẩn bị từ lâu.

Đặc biệt với những ai đang kinh doanh nhỏ lẻ, buôn bán online hoặc làm dịch vụ, tháng 8 là giai đoạn dòng tiền lưu thông tốt, khách quen quay lại đều đặn còn khách mới tự tìm đến nhờ lời giới thiệu. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Sửu cũng dễ gặp được người hiểu mình, biết trân trọng tính cách thật thà của mình. Lời khuyên dành cho con giáp này là đừng quá ôm việc một mình, hãy mạnh dạn giao bớt cho người khác để giữ sức khỏe ổn định, bởi khi cơ thể nhẹ nhõm thì tài lộc mới có chỗ tụ về.

Tuổi Thân: Nhanh nhạy đúng lúc, cơ hội đầy mâm

Tuổi Thân nổi tiếng là con giáp khôn ngoan, linh hoạt và biết nắm bắt thời cơ. Tháng 8 năm nay được xem là khoảng thời gian con giáp này phát huy tối đa thế mạnh trời cho. Vận quý nhân hiện rõ, người tuổi Thân dễ gặp được người sếp tốt, đồng nghiệp tử tế hoặc khách hàng sòng phẳng giúp công việc trôi chảy hẳn. Những ai đang cân nhắc nhảy việc, mở rộng mối quan hệ hoặc tìm kiếm hướng kinh doanh mới sẽ thấy con đường rộng mở hơn so với nửa năm trước.

Về tiền bạc, tuổi Thân có thể đón nhận nhiều khoản thu ngoài lương như tiền hoa hồng, tiền thưởng, hợp đồng phụ hoặc lộc từ người thân. Một số người còn được dự báo có cơ hội đầu tư đúng thời điểm, dù chỉ với số vốn nhỏ cũng đem lại khoản lời đáng kể. Trong gia đình, không khí ấm áp hơn nhờ những bữa cơm sum vầy, những chuyến đi ngắn ngày giúp gắn kết tình thân. Tuy vậy, người tuổi Thân nên tránh ham vui quá đà và đừng đặt niềm tin vội vào những lời mời gọi sinh lời cao bất thường, bởi vận tài tuy tốt nhưng vẫn cần sự tỉnh táo để giữ vững.

Tuổi Tuất: Trung thành được đền đáp, lộc đến tận tay

Người tuổi Tuất sống tình cảm, trọng chữ tín và luôn được đánh giá cao bởi sự đáng tin cậy. Sau những tháng dài có phần lận đận về công việc lẫn các mối quan hệ, tháng 8 dương lịch mở ra một chương mới sáng sủa hơn rất nhiều cho con giáp này. Sao cát tinh chiếu mệnh giúp tuổi Tuất được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp ủng hộ và khách hàng tin tưởng. Những đề xuất tưởng bị bỏ ngỏ trước đây bỗng được duyệt nhanh, có người còn nhận được lời mời thăng tiến hoặc chuyển sang vị trí phù hợp hơn với năng lực.

Tài lộc của tuổi Tuất trong giai đoạn này đến từ nhiều phía: Lương thưởng tăng, có thêm việc tay trái, hoặc bất ngờ thu hồi được khoản tiền tưởng đã mất. Người độc thân tuổi Tuất có cơ hội gặp được nhân duyên phù hợp qua giới thiệu hoặc trong môi trường công việc. Người đã có gia đình thì hòa khí trong nhà ngày càng ấm áp, con cái ngoan, vợ chồng đồng lòng. Điều con giáp này cần lưu tâm là đừng vì quá tốt bụng mà cho mượn tiền không có ranh giới, bởi giữ được tài lộc trong tay mới là cách bồi đắp vận may bền lâu.

Dù được tử vi dự đoán nhiều điều thuận lợi, ba con giáp trên vẫn cần nhớ rằng vận may chỉ là chất xúc tác, còn kết quả sau cùng nằm ở thái độ và hành động của chính mình. Tháng 8 là khoảng thời gian rất đẹp để lập kế hoạch dài hơi, củng cố tài chính, đầu tư nhẹ nhàng vào sức khỏe và những mối quan hệ tử tế. Khi tâm an, việc thuận, con người biết nhìn xa, lộc tự khắc tìm đường về cửa.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.