Tháng 7 Âm lịch - thời điểm trong năm mang năng lượng đặc biệt theo quan niệm tử vi sẽ là cơ hội vàng cho một số con giáp bứt phá mạnh mẽ về tài chính, sự nghiệp. Trong khi 2 con giáp được Thần Tài "rót lộc" liên tiếp, thu nhập gia tăng đáng kể, thì cũng có 2 con giáp khác phải đối mặt với sự quấy phá của tiểu nhân, những lời đồn vô căn cứ và các tình huống thị phi bất ngờ. Đây là lúc cần tỉnh táo, tận dụng vận may nếu đang ở thế thịnh, hoặc siết chặt phòng thủ nếu vận đang thử thách.

2 con giáp được Thần Tài thưởng lớn trong tháng 7 Âm lịch

1. Tuổi Sửu: Vượng khí tài chính, hợp đồng ký liên tiếp

Người tuổi Sửu bước vào tháng 7 Âm lịch với khí thế dồi dào, đặc biệt ở phương diện tài lộc. Sự chăm chỉ và bền bỉ của bạn cuối cùng cũng được đền đáp khi hàng loạt cơ hội kiếm tiền tìm đến. Những hợp đồng đang chờ ký có khả năng chốt nhanh hơn dự kiến, giúp bạn nâng cao doanh thu và mở rộng nguồn khách hàng.

Đối với người làm công ăn lương, đây là giai đoạn dễ nhận thưởng dự án hoặc được đề xuất tăng lương nhờ thành tích ổn định. Sự nghiệp cũng được nâng đỡ bởi quý nhân – những người sẵn sàng giới thiệu bạn với các đối tác tiềm năng.

Lời khuyên: Đừng để cơ hội trôi qua vì thiếu quyết đoán. Càng chủ động gặp gỡ, trao đổi, bạn càng thu hút được nguồn lợi lớn.

2. Tuổi Thìn: Bứt phá ngoạn mục, tiền bạc hanh thông

Tuổi Thìn trong tháng 7 Âm lịch gần như bước vào "thời khắc vàng" của năm. Sự nghiệp có bước nhảy vọt nhờ những thành công nổi bật, khiến bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Những khoản thu nhập ngoài dự kiến liên tiếp xuất hiện: dự án hoàn thành sớm, khách hàng thanh toán nhanh hoặc nguồn đầu tư sinh lời vượt mong đợi.

Người làm kinh doanh sẽ thấy rõ sức hút của mình trong việc chốt đơn và mở rộng mạng lưới đối tác. Nếu biết khéo léo tận dụng các mối quan hệ, bạn còn có thể tạo ra các khoản thu mới mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Lời khuyên: Dù Thần Tài ưu ái, bạn vẫn cần kiểm soát chi tiêu để tránh "tiền vào cửa trước, ra cửa sau".

2 con giáp cần đề phòng tiểu nhân, thị phi trong tháng 7 Âm lịch

1. Tuổi Ngọ: Thị phi vây quanh, lời nói dễ bị xuyên tạc

Người tuổi Ngọ vốn thẳng thắn, đôi khi bộc trực, nên trong tháng 7 Âm lịch dễ vô tình tạo ra hiểu lầm hoặc bị kẻ xấu lợi dụng lời nói. Những câu chuyện tưởng như đơn giản lại bị xuyên tạc thành chủ đề bàn tán, khiến bạn cảm thấy áp lực và mất tập trung.

Mặc dù được quý nhân ưu ái nhiều trong tháng 7 Âm lịch nhưng công việc trong tháng có thể xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh, đặc biệt ở những môi trường nhiều tham vọng. Tài chính tuy không xuống dốc nghiêm trọng nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ những quyết định vội vàng hoặc đầu tư thiếu thông tin.

Lời khuyên: Hạn chế chia sẻ kế hoạch và chuyện riêng với quá nhiều người. Khi tranh luận, nên chọn ngôn từ mềm mại hơn để tránh bị gắn mác tiêu cực.

2. Tuổi Dậu: Tiểu nhân ngấm ngầm phá rối, cơ hội bị chặn đứng

Tuổi Dậu trong tháng 7 Âm lịch cần đặc biệt cẩn thận với những người tỏ ra thân thiện quá mức. Bạn có thể bị lừa vào cảm giác an toàn, rồi sau đó đối phương lợi dụng sơ hở để gây bất lợi. Trong môi trường làm việc, dễ xuất hiện người muốn "giành công về mình" hoặc chặn đứng cơ hội của bạn.

Tài chính có dấu hiệu hao hụt do phải chi trả những khoản phát sinh bất ngờ. Người kinh doanh có thể gặp khách hàng "bom" đơn hoặc đối tác trì hoãn thanh toán, khiến dòng tiền chậm lại. Dẫu vậy, vẫn nên tin tưởng vào những quý nhân thực sự đã giúp đỡ bạn nhiều lần.

Lời khuyên: Kiểm tra kỹ mọi điều khoản hợp đồng và lưu lại bằng chứng khi làm việc. Tránh cho người khác cơ hội thao túng hoặc cài bẫy.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)