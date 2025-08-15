Tuổi Mão

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão thường là những người có tính cách mềm mỏng, nhẹ nhàng, thậm chí có lúc bị coi là hơi yếu đuối. Thế nhưng, đây lại chính là mẫu con giáp sở hữu nội lực và sự kiên trì rất đáng nể. Một khi đã xác định được mục tiêu, con giáp tuổi Mão đều sẽ cố hết sức mà không bỏ cuộc. Chính sự quyết tâm và bền bỉ ấy sẽ đem đến cho họ thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Tuổi Mão vừa trải qua tháng 6 âm và tháng 6 âm nhuận với vận đỏ rực rỡ. Được quý nhân trợ giúp, tài lộc của con giáp này vô cùng nở rộ, sự nghiệp thăng tiến giúp thu nhập của họ tăng lên đáng kể. Đặc biệt, chỉ còn 1 tuần nữa, khi tháng 7 âm bắt đầu, những may mắn tiếp nối sẽ giúp tuổi Mão trở thành con giáp đã giàu lại càng giàu hơn. Những dự án của họ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, tuổi Mão tha hồ tận hưởng một giai đoạn dễ chịu và viên mãn bậc nhất trong năm Ất Tỵ 2025 của họ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là mẫu con giáp với tài năng nổi bật, với sự am hiểu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, sở hữu tiềm lực lớn để phát triển và thành công rực rỡ trong sự nghiệp. Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thìn cũng luôn sống với sự hào sảng, rộng rãi và tử tế nên thường có quý nhân hỗ trợ, giúp đỡ hết mình.

(Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia phong thủy, vượt qua năm Giáp Thìn 2024 tương đối thách thức, tuổi Thìn sẽ có sự phát triển vượt bậc về mặt sự nghiệp và tài chính trong năm Ất Tỵ. Dự đoán nửa cuối năm 2025, họ sẽ nằm trong số những con giáp giàu có và thành công bậc nhất.

Được nhiều cát tinh chiếu rọi mà đáng chú ý nhất là Thiên Hỷ, một sao chủ về những may mắn, hỷ sự chiếu rọi, công việc và cuộc sống của con giáp này sẽ rất thuận lợi, hanh thông. Nếu xác định được đúng mục tiêu và nỗ lực đúng cách, con giáp này có thể nắm bắt vận may và về đích viên mãn.

Sau tháng 5 âm tràn đầy may mắn, tháng 6 âm ổn định, tuổi Thìn chuẩn bị bước vào tháng 7 âm với vận đỏ vô cùng rực rỡ. Tử vi học có nói, chỉ khoảng 1 tuần nữa, con giáp này sẽ nhận thấy những tín hiệu vô cùng tích cực đang đến với họ. Được quý nhân trợ giúp, sự nghiệp của tuổi Thìn sẽ thăng tiến mạnh mẽ, dòng tiền thu về ngày càng tăng. Có thể nói, tuổi Thìn sẽ là con giáp vừa có tiền vừa có quyền, cuộc sống giàu có, viên mãn.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp được đánh giá cao nhất khi vừa có trí thông minh, sự sắc sảo, bản lĩnh và sự quyết đoán. Trong những tình huống cấp bách, tuổi Dậu vô cùng bình tĩnh và thể hiện xuất sắc tố chất của những người lãnh đạo. Ngoài ra, con giáp này còn đặc biệt giỏi trong việc quản lý tài chính nên cuộc sống luôn đủ đầy, dư dả. Trong công việc, với tư duy phân tích đỉnh cao, tuổi Dậu dễ gặt hái được những thành tựu nổi bật, được nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội.

Nếu như tuổi Mão và tuổi Thìn chuẩn bị bước vào giai đoạn mới đầy may mắn thì tuổi Dậu lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 7 âm, hung cát đan xen, tuổi Dậu cần hết sức chú ý trong giao tiếp, tránh chuyện thị phi kẻo ảnh hưởng tài lộc. Ngoài ra, họ cũng nên chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt, đề phòng nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.