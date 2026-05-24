Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hsieh Yuan-Chin, tháng này mang đặc trưng "áp lực cao - tiêu hao năng lượng lớn". Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là giữ được sức khỏe và sự ổn định tinh thần trong guồng quay công việc.

5 con giáp có vận may tài chính nổi bật trong tháng 4 âm lịch

Tuổi Ngọ: Công việc hanh thông, tiền bạc dễ bật tăng

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp có vận trình sáng nhất tháng này. Những vướng mắc từng kéo dài trong công việc có dấu hiệu được tháo gỡ, đặc biệt thuận lợi cho người làm kinh doanh, bán hàng hoặc đang triển khai kế hoạch mới.

Điểm đáng chú ý là tuổi Ngọ càng chủ động kết nối, càng dễ gặp cơ hội kiếm tiền. Một mối quan hệ cũ, một người từng hợp tác hoặc một lời giới thiệu bất ngờ có thể trở thành "đòn bẩy" giúp tài chính khởi sắc rõ rệt.

Tuy nhiên, đây cũng là nhóm dễ lao vào làm việc quá sức nhất. Khi vận may tới liên tục, nhiều người tuổi Ngọ có xu hướng ôm đồm mọi thứ, dẫn đến tình trạng kiệt sức, ngủ ít và tinh thần căng thẳng kéo dài.

Tuổi Dậu: Quý nhân xuất hiện, thuận lợi ký kết và hợp tác

Người tuổi Dậu được đánh giá có vận quý nhân mạnh trong tháng 4 âm lịch. Đây là thời điểm thích hợp để đàm phán công việc, mở rộng hợp tác hoặc thử sức với những dự án mới.

Nam tuổi Dậu có cơ hội nổi bật về sự nghiệp, trong khi nữ tuổi Dậu dễ đạt trạng thái cân bằng hơn giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Với nhiều người, đây là giai đoạn có thể "đổi vía tài chính" nếu biết nắm bắt thời cơ đúng lúc.

Tuổi Sửu: Áp lực lớn nhưng có người hỗ trợ đúng lúc

Tháng này, tuổi Sửu sẽ đối mặt với khối lượng công việc khá nặng, nhưng bù lại có cơ hội gặp được người hỗ trợ về tài chính hoặc hợp tác làm ăn.

Nhiều khoản tưởng khó xoay có thể dần được tháo gỡ. Người tuổi Sửu nếu biết tận dụng sự hỗ trợ từ cộng sự, người thân hoặc đối tác sẽ giảm được đáng kể áp lực tiền bạc.

Dù vậy, tuổi Sửu cần chú ý sức khỏe nhiều hơn. Làm việc liên tục, ăn uống thất thường hoặc thức khuya kéo dài có thể khiến cơ thể xuống sức nhanh chóng.

Tuổi Mùi: Công sức bắt đầu được đền đáp

Người tuổi Mùi có khả năng đạt bước tiến mới trong công việc sau quãng thời gian dài âm thầm cố gắng. Đây là giai đoạn dễ có thêm nguồn thu hoặc xuất hiện cơ hội cải thiện tài chính cá nhân.

Nam tuổi Mùi đặc biệt thuận lợi về sự nghiệp, nhưng cũng dễ rơi vào trạng thái làm việc quá tải. Trong khi đó, nữ tuổi Mùi nên cẩn trọng hơn trong các mối quan hệ xã giao hoặc hợp tác liên quan đến tiền bạc.

Tuổi Thân: Có người giúp vào phút quan trọng

Tuổi Thân có thể gặp áp lực trong hợp tác hoặc phát sinh mâu thuẫn công việc, nhưng may mắn là thường xuất hiện người hỗ trợ đúng lúc để tháo gỡ tình huống khó khăn.

Tháng này, tuổi Thân càng bình tĩnh càng dễ giữ được tiền. Ngược lại, nếu nóng vội hoặc tranh cãi quá nhiều, họ có thể đánh mất những cơ hội đáng giá.

3 con giáp cần giảm tốc, đừng cố "gồng" trong tháng này

Bên cạnh nhóm vận may tăng mạnh, chuyên gia cũng nhắc tới tuổi Tý, Mão và Tỵ là những con giáp dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài trong tháng 4 âm lịch.

Tuổi Tý: Áp lực tiền bạc và gia đình cùng lúc bủa vây

Người tuổi Tý dễ cảm thấy kiệt sức vì phải xử lý đồng thời chuyện công việc, tài chính và gia đình. Nếu không nghỉ ngơi hợp lý, tình trạng mất ngủ hoặc căng thẳng kéo dài rất dễ xảy ra.

Tuổi Mão: Càng nóng vội càng dễ hụt sức

Tuổi Mão có dấu hiệu suy giảm năng lượng và chất lượng giấc ngủ trong giai đoạn này. Việc quá sốt ruột muốn thấy kết quả nhanh có thể khiến mọi thứ phản tác dụng.

Tuổi Tỵ: Nên chú ý sức khỏe bản thân và người nhà

Người tuổi Tỵ cần cẩn trọng với các vấn đề sức khỏe nhỏ nhưng kéo dài. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của người thân lớn tuổi trong gia đình.

Tháng 4 âm lịch: Biết nghỉ ngơi mới giữ được vận may

Theo Hsieh Yuan-Chin, tháng 4 âm lịch là giai đoạn nhiều người dễ bị cuốn vào guồng quay "kiếm tiền không ngừng nghỉ". Nhưng vận may không có nghĩa là phải ép bản thân làm việc tới kiệt sức.

Người có vận tốt nên biết tận dụng cơ hội trong giới hạn sức khỏe của mình. Người đang gặp áp lực lại càng cần giảm tốc, ngủ đủ và giữ tinh thần ổn định.

Bởi đôi khi, giữ được sức để đi đường dài còn quan trọng hơn việc cố chạy thật nhanh trong một giai đoạn ngắn.

Thông tin mang tính chất tham khảo. chiêm nghiệm