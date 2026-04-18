Con giáp tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp được các chuyên gia phong thủy đánh giá cao ở sự lanh lẹ, trí thông minh, khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén, từ đó luôn biết cách thích ứng nhanh chóng. Trong đầu tư làm ăn, chính nhờ sự linh hoạt này mà con giáp tuổi Tý sẽ rất giỏi xoay xở, ứng biến nhanh chóng, tạo ra được lợi thế đặc biệt, từ đó gặt hái thành công rực rỡ.

Năm Bính Ngọ, được các cát tinh như Nguyệt Không, Thiên Trù và Đường Phù chiếu rọi, tuổi Tý sẽ gặp được nhiều điều may mắn, có thể nhìn thấy rõ sự thăng tiến trong tài chính cá nhân. Nhờ năng lực quản lý tiền bạc xuất sắc, con giáp tuổi Tý có thể biến những khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu thành nguồn thu lớn lao. Chính những điều này sẽ đảm bảo cho họ một cuộc sống dư dả, sung túc, thậm chí là giàu sang, thịnh vượng.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm, tuổi Tý nằm trong số những con giáp đồng loạt có vận đỏ rực rỡ, sẽ đón nhiều tin vui, đặc biệt là trong chuyện công việc và tài lộc. Cụ thể, do được sao Hoa Cái chiếu rọi, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ sáng rõ như ánh mặt trời. Nếu biết nắm bắt cơ hội làm ăn và kinh doanh, con giáp này sẽ kiếm được không ít, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, đủ đầy.

Con giáp tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi là con giáp sở hữu nhiều ưu điểm. Bản tính chăm chỉ, lại tích cực và lạc quan, họ là mẫu người sớm muộn cũng đạt được thành công. Trong cuộc sống thường ngày, họ chinh phục người khác bằng sự tử tế, nhân hậu. Chính ưu điểm này sẽ giúp con giáp tuổi Hợi thường gặp được quý nhân và được hỗ trợ hết mình.

Tử vi học có nói, Bính Ngọ 2026 nói chung là một năm thịnh vượng và nhiều lộc lá của tuổi Hợi. Dự báo con giáp này sẽ có nhiều quý nhân trợ giúp nên con đường công danh, sự nghiệp tương đối thuận buồm xuôi gió.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thái Dương, Ngọc Đường, Nguyệt Đức cho thấy trong năm mới Bính Ngọ, sự nghiệp và tài lộc sẽ là điểm sáng nhất của con giáp này. Với bản tính chăm chỉ, lại được quý nhân giúp sức, tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, tỏa sáng như vầng Thái Dương rực rỡ.

Tử vi học có nói, tháng 3 âm, nhờ những phúc đức dày công tích góp của mình, tuổi Hợi sẽ là con giáp gặp thời đổi vận nhờ được quý nhân dẫn đường chỉ lối đến với những cơ hội tốt. Không chỉ có đường công danh thuận lợi mà chuyện tình cảm cũng suôn sẻ, giúp tuổi Hợi trở thành con giáp có cuộc sống giàu có và viên mãn bậc nhất trong tháng 3 âm.

Con giáp tuổi Tuất

Bính Ngọ 2026 là một năm vô cùng may mắn và thành công rực rỡ của những người tuổi Tuất. Được Tam hợp chống lưng, năm Bính Ngọ 2026, họ nằm trong số những con giáp được Thần tài che chở, quý nhân chỉ đường, vô cùng hanh thông và viên mãn.

Được các cát tinh như sao Hoa Cái, sao Địa Giải hỗ trợ, tuổi Tuất làm gì hầu như cũng may mắn, có quý nhân phù trợ, từ công việc đến cuộc sống đều gặp nhiều thuận lợi.

Với các cát tinh hỗ trợ như Địa Giải, Hoa Cái, tuổi Tuất hầu như không còn gì phải lo lắng. Trong tử vi, sao Địa Giải là một cát tinh thuộc hành Thổ, có đặc tính đúng như cái tên của nó, đó là có thể hóa giải mọi khó khăn và tai ương. Đây là cát tinh chuyên chủ về việc tiêu giải bệnh tật, tai nạn và những rắc rối thị phi. Có sao Địa Giải ở bên, tuổi Tuất dù cho có gặp hung cũng sẽ hóa cát, gặp dữ hóa lành, cuộc sống sẽ có nhiều may mắn, phù trợ.

Trong khi đó, sao Hoa Cái lại tượng trưng cho sự xa hoa, lộng lẫy và cốt cách quý phái, chủ về trí tuệ thông minh, sự khéo léo và tài năng trong các lĩnh vực nghệ thuật, văn chương hoặc thủ công tinh xảo. Có sao Hoa Cái chiếu mệnh, con giáp tuổi Tuất sẽ dễ bề thăng tiến, đạt được sự vinh hiển, giàu có trong năm mới Bính Ngọ.

Tuy nhiên, nếu như tuổi Tý và tuổi Hợi sẽ dễ gặp thời đổi vận trong tháng 3 âm thì ngược lại, tuổi Tuất lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 3 âm, con giáp tuổi Tuất cần phải hết sức thận trong những chuyện liên quan đến tiền bạc để tránh thất thoát tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý chăm sóc bản thân thật tốt cũng như đề phòng kẻ tiểu nhân để đỡ thiệt thân.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.