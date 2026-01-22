Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp rất thông minh, nhanh nhẹn, sở hữu khả năng thích nghi tuyệt vời trong mọi hoàn cảnh, giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu. Với tính cách cởi mở, hòa đồng và rất nhạy bén trong giao tiếp, họ luôn nổi bật và xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi. Bên cạnh sự chăm chỉ và tiết kiệm, con giáp này còn có khả năng "nhìn xa trông rộng", luôn có kế hoạch dự phòng chu đáo cho tương lai nên tài chính luôn dư dả, thịnh vượng.

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tý nằm trong số những con giáp có cuộc sống viên mãn bậc nhất, càng về cuối năm lại càng thành công và giàu có.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ, được các cát tinh như Long Đức, Tử Vi và Ngọc Quý chiếu rọi, tuổi Tý sẽ thấy rõ sự may mắn trong cuộc sống nói chung và tài chính cá nhân nói riêng. Trong tử vi, sao Long Đức tượng trưng cho sự nhân ái, cao quý và đoan chính, có khả năng hóa giải tai ương hoặc bệnh tật.

Được sao Ngọc Quý tương trợ, con giáp tuổi Tý sẽ luôn gặp may mắn trong chuyện làm ăn, kinh doanh. Trong khi đó, sao Tử Vi còn được biết đến với tên gọi sao Đế Tọa, chuyên chủ về quan lộc, tức là sao của sự nghiệp. Có sao Tử Vi chiếu rọi, con giáp này chỉ cần nỗ lực thì sự nghiệp luôn thuận lợi, việc có được cuộc sống sung túc, thịnh vượng chỉ là vấn đề thời gian.

Sau tháng 10 âm với nhiều thử thách, tuổi Tý bước vào tháng 12 âm với những tín hiệu khởi sắc vô cùng rõ rệt. Theo các chuyên gia phong thủy, đây là tháng may mắn và thuận lợi nhất của con giáp này, nếu biết nắm bắt thì có thể thay đổi hoàn toàn tình hình tài chính và đón Tết Bính Ngọ trong sự dư dả, sung túc. Tử vi học có nói, được lục hợp chiếu rọi, tuổi Tý sẽ là con giáp giàu có bậc nhất, công việc và tài lộc đều sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt, con giáp này sẽ còn đón nhiều tin vui khác trong dịp cuối năm.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nổi tiếng với tính cách trung thực, thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm rất cao, là chỗ dựa đáng tin cậy cho người thân. Con giáp này còn sở hữu khả năng quan sát tinh tế, óc tổ chức khoa học và luôn cầu toàn trong mọi công việc để đạt được kết quả hoàn mỹ nhất. Tuổi Dậu còn là con giáp rất chăm chỉ, kiên cường, không ngại đối mặt với thử thách nên sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, sở hữu cuộc sống sung túc, giàu sang.

Năm Ất Tỵ 2025, con giáp tuổi Dậu có tài vận hanh thông bậc nhất nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của sao Địa Giải chiếu rọi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp dữ hóa lành, chuyện gì cũng suôn sẻ. Sao Tướng Tinh chủ về quyền lực, cho thấy sự thăng tiến của con giáp này trong công việc. Sao Tam Thai là một cát tinh trong tử vi lá số mang nhiều ý nghĩa về may mắn, mang lại cát lợi về danh vọng, địa vị trong xã hội. Sao Kim Quỹ chủ về sự giàu có, vận may trong sự nghiệp cũng như có quý nhân trợ giúp.

Cũng giống như tuổi Dậu, tháng 12 âm, còn gọi là tháng Chạp, cũng là thời điểm mà con giáp này sẽ có sự thay đổi rõ rệt về tài vận. Tử vi học có nói, được tam hợp hỗ trợ, tuổi Dậu làm gì cũng có lộc, nguồn tiền thu về tăng lên đáng kể. Không chỉ may mắn trong công việc và tiền bạc mà chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng rất suôn sẻ, người độc thân nên biết để nắm bắt cơ hội.

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp nổi bật bởi trí thông minh, sự khôn ngoan, sắc sảo, độc lập và bản lĩnh. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết sức là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống giàu sang ai cũng ngưỡng mộ.

(Ảnh minh họa)

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Nếu như tuổi Tý và tuổi Dậu có một tháng 12 âm với nhiều tín hiệu khả quan thì tuổi Dần lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 12 âm, con giáp tuổi Dần được khuyên nên đề phòng bạn xấu để tránh thiệt thòi. Ngoài ra, họ cũng nên chú ý hơn trong chi tiêu và đầu tư để không bị thất thoát tiền bạc.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.