Bước sang tháng 10 âm lịch, vận tài chính của một số con giáp được dự báo có những chuyển biến tích cực. Đáng chú ý, không phải ai cũng gặp may theo cách giống nhau: Có người thuận lợi kiếm thêm thu nhập, có người giữ tiền tốt hơn, lại có người từng bước tích lũy tài sản. Ba con giáp dưới đây được kỳ vọng sẽ có một tháng tương đối thuận lợi về tiền bạc.

Tháng 10 âm lịch là thời điểm nhiều người bắt đầu tăng tốc cho những kế hoạch cuối năm. Đây cũng là giai đoạn các khoản chi tiêu có xu hướng gia tăng, từ mua sắm, sửa sang nhà cửa đến chuẩn bị ngân sách cho những dịp lễ, Tết sắp tới. Vì vậy, kiếm được tiền thôi chưa đủ, khả năng giữ tiền và tích lũy mới thực sự quyết định mức độ ổn định tài chính.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Hợi là ba con giáp có những điểm sáng đáng chú ý về tài vận trong tháng 10 âm lịch. Mỗi con giáp lại có một lợi thế riêng, tạo nên ba trạng thái tài chính đáng mong đợi: Kiếm được, giữ được và tích được.

1. Tuổi Mão: Vận kiếm tiền khởi sắc, dễ có thêm nguồn thu ngoài dự kiến

Trong tháng 10 âm lịch, tuổi Mão được dự báo có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, đặc biệt thông qua các mối quan hệ và công việc đã gây dựng từ trước.

Sau khoảng thời gian tài chính có phần ổn định nhưng chưa thực sự bứt phá, người tuổi Mão có thể bắt đầu nhìn thấy những cơ hội mới. Đó có thể là một lời mời hợp tác, công việc làm thêm phù hợp hoặc những khách hàng quay trở lại sau thời gian gián đoạn.

Với người làm công ăn lương, tháng này được xem là giai đoạn thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn. Những nỗ lực trước đó có khả năng được ghi nhận, tạo tiền đề cho việc cải thiện thu nhập hoặc nhận thêm trách nhiệm đi kèm quyền lợi tốt hơn.

Trong khi đó, người tuổi Mão làm kinh doanh có thể kỳ vọng vào sự cải thiện của đơn hàng, đặc biệt ở những lĩnh vực phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Điểm đáng chú ý là cơ hội tài chính của tuổi Mão không nhất thiết đến từ những khoản tiền lớn. Nhiều nguồn thu nhỏ, nếu xuất hiện đều đặn, vẫn có thể giúp tổng thu nhập trong tháng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, tuổi Mão cũng cần tránh tâm lý kiếm được nhiều hơn thì có thể tiêu thoải mái hơn. Nếu toàn bộ khoản thu nhập bổ sung đều được sử dụng cho mua sắm, thành quả tài chính sẽ khó duy trì lâu dài.

Lời khuyên tài chính: Tuổi Mão nên dành trước một phần thu nhập tăng thêm cho tiết kiệm, đồng thời ưu tiên những cơ hội kiếm tiền phù hợp với khả năng và quỹ thời gian của bản thân.

2. Tuổi Tỵ: Không nhất thiết kiếm nhiều nhất nhưng lại có khả năng giữ tiền tốt

Nếu tuổi Mão nổi bật ở vận kiếm tiền thì tuổi Tỵ được dự báo có lợi thế về khả năng quản lý và bảo toàn tài chính trong tháng 10 âm lịch.

Theo quan niệm tử vi, đây là giai đoạn tuổi Tỵ có xu hướng suy nghĩ thực tế hơn về tiền bạc, đặc biệt là những khoản chi không mang lại giá trị lâu dài.

Người tuổi Tỵ vốn thường được gắn với tính cách thận trọng, biết quan sát và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Những đặc điểm này có thể trở thành lợi thế khi bước vào thời điểm mua sắm cuối năm, lúc hàng loạt chương trình giảm giá dễ khiến người tiêu dùng chi tiền ngoài kế hoạch.

Thay vì chạy theo những món đồ đang được ưa chuộng, tuổi Tỵ có xu hướng xem xét nhu cầu thực tế, so sánh giá cả và ưu tiên chất lượng sử dụng.

Trong công việc, tài vận của tuổi Tỵ được dự báo thiên về sự ổn định. Nguồn thu chính có thể chưa xuất hiện bước nhảy vọt, nhưng việc duy trì thu nhập đều đặn và kiểm soát tốt chi phí vẫn giúp tình hình tài chính được cải thiện.

Đối với người kinh doanh, đây cũng là thời điểm phù hợp để rà soát dòng tiền, hạn chế nhập hàng theo cảm tính hoặc mở rộng quy mô quá nhanh khi chưa tính toán đầy đủ chi phí.

Đặc biệt, tuổi Tỵ được khuyên nên chú ý đến những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên. Việc điều chỉnh các khoản này có thể tạo ra phần tiền dư đáng kể sau mỗi tháng.

Lời khuyên tài chính: Tháng 10 âm là thời điểm thích hợp để tuổi Tỵ củng cố quỹ dự phòng, giảm bớt những khoản chi thiếu cần thiết và tránh các quyết định đầu tư chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội.

3. Tuổi Hợi: Vận tích lũy có điểm sáng, càng về cuối tháng càng dễ nhìn thấy thành quả

Tuổi Hợi là con giáp thứ ba được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực về tài chính trong tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên, điểm sáng của con giáp này không nằm hoàn toàn ở khả năng tăng thu nhập mà còn ở triển vọng biến những khoản tiền kiếm được thành tài sản tích lũy.

Với những người tuổi Hợi đã duy trì thói quen tiết kiệm từ đầu năm, tháng này có thể là thời điểm nhìn lại thành quả và nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong tài khoản.

Một số người có thể hoàn thành mục tiêu tiết kiệm đã đặt ra, tất toán những khoản nợ nhỏ hoặc dành dụm đủ tiền cho một kế hoạch mua sắm quan trọng.

Đối với người làm kinh doanh, tài vận tháng 10 âm được kỳ vọng có sự cải thiện nhờ những khoản lợi nhuận tích lũy từ các tháng trước. Người làm công ăn lương cũng có thể chủ động chuẩn bị ngân sách cuối năm, thay vì đợi đến khi phát sinh chi phí mới bắt đầu tính toán.

Đáng chú ý, tuổi Hợi được dự báo có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến sự an toàn tài chính. Những mục tiêu như tăng tiền gửi tiết kiệm, xây dựng quỹ dự phòng hoặc chuẩn bị vốn cho kế hoạch nhà cửa có thể trở thành ưu tiên trong giai đoạn này.

Dù vậy, con giáp này cũng cần tránh việc dồn toàn bộ số tiền đang có vào một kênh đầu tư chỉ vì kỳ vọng sinh lời cao. Tích lũy bền vững đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng cân đối giữa lợi nhuận với rủi ro.

Lời khuyên tài chính: Tuổi Hợi nên tiếp tục duy trì thói quen tiết kiệm định kỳ, ưu tiên các mục tiêu tài chính cụ thể và giữ lại khoản tiền đủ linh hoạt cho những nhu cầu phát sinh cuối năm.

Tháng 10 âm: Kiếm được là cơ hội, giữ được và tích được mới là thành quả

Điểm chung của tuổi Mão, tuổi Tỵ và tuổi Hợi trong dự báo tài vận tháng 10 âm lịch là triển vọng cải thiện tình hình tài chính theo những cách khác nhau.

Tuổi Mão có lợi thế tìm kiếm nguồn thu mới, tuổi Tỵ được kỳ vọng kiểm soát tiền bạc hiệu quả, còn tuổi Hợi có cơ hội củng cố những khoản tích lũy đã gây dựng.

Tất nhiên, các dự báo theo con giáp chỉ mang tính tham khảo, không phải cơ sở chắc chắn để đưa ra quyết định tài chính. Trên thực tế, khả năng tích lũy vẫn phụ thuộc vào thu nhập, thói quen chi tiêu và cách mỗi người quản lý tiền bạc.

Bởi vậy, dù thuộc con giáp nào, tháng 10 âm cũng là thời điểm thích hợp để rà soát ngân sách, chuẩn bị các khoản chi cuối năm và đặt mục tiêu tiết kiệm rõ ràng. Một năm tài chính thuận lợi không chỉ được đo bằng số tiền đã kiếm được, mà còn bằng số tiền thực sự giữ lại sau tất cả những khoản chi tiêu.

Thông tin mang tinh chất tham khảo, chiêm nghiệm