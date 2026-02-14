Con giáp tuổi Tỵ

Luôn sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, tuổi Tỵ còn là con giáp đa tài và thích hợp với nhiều ngành nghề. Với nhiều cát tinh chiếu rọi, năm mới Bính Ngọ được cho là sẽ mang đến những cơ hội đáng kể để tuổi Tỵ phát triển sự nghiệp, thu được nhiều lợi ích tài chính.

Trong tử vi học, Kim Quỹ là sao tốt, chủ về khả năng tích trữ tài sản, thu hoạch lợi nhuận từ đầu tư và sự thịnh vượng về mặt tài chính. Có sao Kim Quỹ chiếu mệnh, năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ sẽ gặp thuận lợi trong việc tập trung tiết kiệm, đầu tư dài hạn, củng cố tài sản cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Sao Tử Vi được mệnh danh là "Đế Tinh" – ngôi sao quyền lực nhất, đứng đầu các vì sao và chủ trị cung Quan Lộc, tượng trưng cho hình ảnh vị vua, mang năng lượng của sự tôn quý, khả năng lãnh đạo và quản lý xuất chúng. Người có sao này chiếu mệnh thường có khí chất cao sang, dễ đạt được chức vụ cao và có sức ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Trong khi đó, Thiên Đức là cát tinh có khả năng hóa hung thành cát, giúp bản mệnh tai qua nạn khỏi và giảm bớt nghiệp lực. Khi gặp khó khăn hoặc tiểu nhân hãm hại, sao này mang đến sự hỗ trợ vô hình giúp mọi việc xoay chuyển theo hướng bình an.

Cuối cùng, sao Lộc Huân tượng trưng cho "kho lộc" trời ban, mang đến sự may mắn về tiền bạc, quà tặng hoặc những khoản thu nhập bất ngờ. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Tỵ sẽ dễ có duyên với kinh doanh, dễ gặp cơ hội phát tài và có khả năng tích lũy tài sản rất tốt trong năm mới.

Theo các chuyên gia phong thủy, bước qua năm tuổi Ất Tỵ với nhiều thử thách, tuổi Tỵ đón chào năm Bính Ngọ với nhiều tín hiệu tích cực. Có thể nói, năm 2026 được đánh giá là một năm tốt lành cho những người tuổi Tỵ và ngay từ tháng 1 âm, con giáp này đã đón nhiều lộc lá. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, được sao Thiên Đức chiếu rọi, tuổi Tỵ sẽ có quý nhân trợ giúp, cả công việc và cuộc sống đều hanh thông, suôn sẻ. Thời điểm sau Tết, sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ có những bước phát triển quan trọng, tiền bạc rủng rỉnh giúp họ trở thành một trong những con giáp viên mãn và giàu có nhất dịp đầu năm.

Con giáp tuổi Mùi

Được đánh giá cao với sự khéo léo và tinh tế trong giao tiếp, tuổi Mùi là con giáp sẽ dễ bề thành công và thăng tiến. Được lục hợp hỗ trợ, tuổi Mùi cũng nằm trong số những con giáp vượng phát bậc nhất trong năm Bính Ngọ 2026 này.

Với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh như Thái Dương, Tuế Hợp, Thiên Hỉ, tuổi Mùi có đầy đủ các điều kiện thiên thời - địa lợi để phát triển rực rỡ trong sự nghiệp.

(Ảnh minh họa)

Trong tử vi, sao Thái Dương được coi là đệ nhất cát tinh trong hệ thống tử vi, chủ về công danh hiển đạt, giúp bản mệnh thăng tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp và gặp nhiều may mắn về tài lộc. Ngoài ra, Thái Dương còn có khả năng chế hóa hung sát cực mạnh, giúp hóa giải tai ương và mang đến sự bình an cho gia đạo. Được sao này chiếu mệnh, tuổi Mùi sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, gặt hái thành công lớn nhờ trí tuệ sáng suốt cùng uy tín cá nhân cao.

Trong khi đó, sao Tuế Hợp là một cát tinh đại diện cho sự hòa hợp, chủ về việc gặp gỡ quý nhân, giúp các kế hoạch hợp tác làm ăn hay ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi và bền vững. Trong phương diện tình cảm, Tuế Hợp mang đến tín hiệu tích cực cho việc hỏa giải mâu thuẫn, giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc.

Cuối cùng, sao Thiên Hỷ là cát tinh chủ về các sự kiện hỷ tín, may mắn và những cuộc hội ngộ bất ngờ trong cuộc sống, hỗ trợ cho phương diện tình cảm, giúp người độc thân sớm tìm thấy nhân duyên. Trong công việc, Thiên Hỷ mang lại bầu không khí hòa hợp, giúp bản mệnh nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ đồng nghiệp và đối tác để gặt hái thành công. Khi được sao này chiếu mệnh, tinh thần bạn sẽ luôn lạc quan, rạng rỡ, từ đó thu hút thêm nhiều vận may và phúc lộc đến với gia đạo.

Tử vi học có nói, ngay tháng 1 âm, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi, con giáp này đã đón nhận tin vui liên tiếp. Được quý nhân giúp đỡ, vận trình của tuổi Mùi vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, không cần quá vất vả mà ví tiền vẫn chật căng.

Con giáp tuổi Thân

Với sự thông minh và lanh lợi hiếm có, tuổi Thân là con giáp được đánh giá rất cao về tài năng, dù làm trong lĩnh vực nào cũng sẽ dễ gặt hái thành công.

Bính Ngọ 2026 nhìn chung là một năm tốt để tuổi Thân thể hiện khả năng của họ. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này đi xa, thay đổi công việc hoặc môi trường sống. Những biến đổi này sẽ đem đến cơ hội được học hỏi các kỹ năng mới cũng như rèn luyện bản lĩnh kiếm tiền, làm giàu của tuổi Thân.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của nhiều cát tinh như Văn Xương, Dịch Mã, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, tuổi Thân có thể yên tâm vì họ sẽ được hỗ trợ rất nhiều trên con đường công danh sự nghiệp.

Trong tử vi học, cát tinh Văn Xương và Dịch Mã đều là những ngôi sao tốt, giúp bản mệnh thăng quan tiến chức, công việc suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Trong khi đó, sao Nguyệt Đức và Thiên Hỷ lại giúp giải tai ương, mang đến may mắn, phúc lành và sự bình an cho con giáp này.

Nếu như tháng 1 âm năm Bính Ngọ là thời điểm đáng mong chờ của tuổi Tỵ và tuổi Mùi thì tuổi Thân lại là con giáp cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, tuổi Thân cần phải chú ý lời ăn tiếng nói để tránh gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Ngoài ra, con giáp này cũng cần chăm sóc sức khỏe thật tốt và cẩn thận khi đi lại để tránh rủi ro.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.