Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, vào tối 22/9, bão Ragasa (nghĩa là Thần Tốc) sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 tại khu vực này trong năm 2025.
Tính đến 13h ngày 229/9, sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17 - tương đương siêu bão Cấp 4 trên thang đo bão phương Tây Saffir–Simpson.
Khi vào Biển Đông, nếu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17 thì Ragasa sẽ vượt qua bão Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông.
Hãy cùng tìm hiểu về siêu bão đáng sợ này qua các câu hỏi sau:
Đáp án đúng là: C. Số 9
Giải thích: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông khoảng tối ngày 22/9/2025, đánh dấu đây là cơn bão số 9 trên khu vực này trong năm. Thông tin này nhấn mạnh nhu cầu theo dõi chặt chẽ, vì bão sẽ nhanh chóng tăng cường độ sau khi vào Biển Đông, di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h và duy trì cấp siêu bão trong ít nhất hai ngày. Việc xác định số thứ tự bão giúp các cơ quan chức năng lập kế hoạch ứng phó kịp thời, giảm thiểu rủi ro cho các khu vực ven biển Việt Nam.
Đáp án đúng là: C. Cấp 16-17, giật trên cấp 17
Giải thích: Dữ liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy siêu bão Ragasa sẽ đạt cường độ cực đại cấp 16-17, với gió giật trên cấp 17 trong giai đoạn hoạt động trên Biển Đông từ ngày 22-23/9/2025. Cường độ này không chỉ tương đương mà còn mạnh hơn so với đỉnh điểm của bão Yagi năm 2024, đòi hỏi các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất. Phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, có thể gây dông lốc ngay cả khi tâm bão cách bờ 300-400 km, nhấn mạnh tính cấp bách trong việc cập nhật dự báo và huy động lực lượng cứu hộ.
Đáp án đúng là: A. Từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh
Giải thích: Dự báo khoa học từ các cơ quan khí tượng chỉ ra rằng, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc) vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-14 và giật cấp 15-16 vào đêm 24 đến rạng sáng 25/9/2025, siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam tại vùng từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh vào ngày 25/9. Đường đi này đe dọa các tỉnh ven biển phía Bắc và Bắc Trung Bộ, yêu cầu các địa phương từ Quảng Ngãi trở ra phải triển khai sơ tán dân cư và hạn chế giao thông để bảo vệ tính mạng con người, đồng thời hạn chế thiệt hại tài sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đáp án đúng là: B. Từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi
Giải thích: Trong công điện ứng phó khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phải đình hoãn các cuộc họp không thật sự cần thiết, đồng thời huy động toàn bộ hệ thống chính trị để theo dõi và triển khai biện pháp ứng phó. Hướng dẫn này nhằm đảm bảo lãnh đạo địa phương tập trung cao độ vào việc cập nhật diễn biến bão, thông tin cho tàu thuyền tránh khu vực nguy hiểm, và rà soát kế hoạch sơ tán dân tại các vùng thấp trũng. Việc chủ động từ sớm, từ xa giúp lường trước kịch bản xấu nhất, giảm thiểu rủi ro do gió mạnh và mưa lớn gây ra.
Đáp án đúng là: C. Phạm vi rất rộng, cần đề phòng dông lốc khi tâm bão cách 300-400 km
Giải thích: Công điện của Thủ tướng nhấn mạnh siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, duy trì cấp siêu bão trong hai ngày trên Biển Đông, với phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, đặc biệt cần đề phòng dông lốc xảy ra trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp – ngay cả khi tâm bão còn cách khoảng 300-400 km. Yêu cầu này dựa trên dữ liệu dự báo, nhằm thúc đẩy các bộ ngành như Quốc phòng và Công an hỗ trợ địa phương trong cứu hộ cứu nạn, đồng thời các cơ quan khí tượng phải cung cấp thông tin chính xác nhất, tham khảo nguồn quốc tế để hỗ trợ ứng phó hiệu quả và kịp thời.