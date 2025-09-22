Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo, vào tối 22/9, bão Ragasa (nghĩa là Thần Tốc) sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 tại khu vực này trong năm 2025.

Tính đến 13h ngày 229/9, sức gió mạnh nhất gần tâm siêu bão cấp 17 (202–221 km/giờ), giật trên cấp 17 - tương đương siêu bão Cấp 4 trên thang đo bão phương Tây Saffir–Simpson.

Khi vào Biển Đông, nếu bão Ragasa vẫn duy trì cường độ cực đại cấp 16-17, giật trên cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17 thì Ragasa sẽ vượt qua bão Yagi (2024) để trở thành cơn bão mạnh nhất trong khoảng 30 năm qua trên Biển Đông.

Hãy cùng tìm hiểu về siêu bão đáng sợ này qua các câu hỏi sau: