Thân thế bất ngờ của "ông trùm" máu lạnh trong Trại buôn người: Là nghệ sĩ xăm Việt duy nhất lọt top 100 thế giới, đóng phim không nằm ở cát-sê

Trước khi gây chú ý với vai ông trùm Mao Đại trong Trại buôn người, Danis Nguyễn đã có hơn 20 năm theo đuổi xăm nghệ thuật và được biết đến với vị trí trong Top 100 nghệ nhân xăm hàng đầu thế giới.

Danis Nguyễn đang được nhắc đến với hình ảnh một "ông trùm" lạnh lùng, tàn bạo trên màn ảnh rộng. Trong Trại buôn người, anh đảm nhận vai Mao Đại - nhân vật đứng phía sau những đường dây tội phạm và xem con người như hàng hóa.

Ít ai biết rằng phía sau tạo hình dữ dằn ấy là một nghệ sĩ đã có hơn 20 năm gắn bó với nghệ thuật xăm hình.

Nghệ sĩ Danis Nguyễn - Nguyễn Đặng Hải Thiên

Từ nghệ sĩ xăm đến "mầm non" điện ảnh

Danis Nguyễn tên thật là Nguyễn Đặng Hải Thiên, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như nghệ thuật xăm, hội họa và giám đốc mỹ thuật. Anh là người sáng lập Saigon Ink, đồng thời là một trong những gương mặt có ảnh hưởng trong cộng đồng xăm nghệ thuật tại Việt Nam.

Theo Harper's Bazaar Việt Nam, Danis Nguyễn là nghệ sĩ xăm Việt duy nhất lọt Top 100 thế giới trong The World Atlas of Tattoo.

Từ một lĩnh vực từng chịu nhiều định kiến, Danis Nguyễn đã dành hơn hai thập kỷ để xây dựng sự nghiệp và bây giờ, anh đang chinh phục ngọn núi mới. Đó chính là điện ảnh.

Danis Nguyễn là nghệ sĩ xăm Việt duy nhất lọt Top 100 thế giới trong The World Atlas of Tattoo

Anh từng tham gia với vai trò cố vấn hình xăm trong Vệ sĩ Sài Gòn (2016) và vai nhỏ trong Em chưa 18 (2017), nhưng đến giai đoạn 2025–2026 mới thực sự tham gia nhiều dự án hơn. Anh góp mặt trong Chị ngã em nâng (2025), Hùng Long Phong Bá 4 (2026), và bây giờ là Trại buôn người cùng Hộ Linh Tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh.

Trong Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh, Danis Nguyễn đảm nhận vai Định Quốc công Nguyễn Bặc. Đây là nhân vật lịch sử, thuộc tuyến nhân vật đồng hành cùng Đinh Tiên Hoàng. Để chuẩn bị cho vai diễn, anh học võ trong khoảng 4 tháng và dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật.

Đáng chú ý, Trại buôn người thực tế được thực hiện trước Hộ linh tráng sĩ, nhưng ra rạp sau. Vì vậy, hai vai diễn mang màu sắc đối lập này trở thành những trải nghiệm nối tiếp trong hành trình Danis Nguyễn tìm hiểu điện ảnh.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Danis Nguyễn vừa là nghệ sĩ nghệ thuật xăm, hội họa và giám đốc mỹ thuật

Ở tuổi ngoài 40, anh bước vào nghề diễn không giống một tân binh thông thường. Danis Nguyễn đã có gia đình, sự nghiệp riêng và nhiều năm gây dựng công việc trong ngành xăm. Chính vì vậy, anh không xem điện ảnh là con đường để tìm kiếm thu nhập.

"Đối với tôi, làm nghệ thuật phải có điều kiện chứ không phải vừa mưu sinh vừa làm nghệ thuật, nó sẽ không tới đâu hết", Danis Nguyễn chia sẻ với VietNamNet.

Sau gần 20 năm tập trung cho công việc và gia đình, anh cho biết khi những trách nhiệm lớn đã được thu xếp, bản thân mới có thể quay lại với điều từng bỏ lỡ. Nếu được lựa chọn lại nghề nghiệp từ những năm thanh xuân, anh muốn trở thành diễn viên điện ảnh.

Danis Nguyễn đảm nhận vai Định Quốc công Nguyễn Bặc trong phim Hộ linh tráng sĩ

"Tôi muốn đóng phim bởi vì muốn phục vụ nghệ thuật đúng nghĩa", anh nói.

Theo Danis Nguyễn, thu nhập từ điện ảnh khó có thể so với công việc xăm hình mà anh đã gây dựng trong nhiều năm. Vì vậy, cát-sê không phải yếu tố quyết định việc anh nhận một vai diễn.

Thứ khiến anh hứng thú là cơ hội được sống trong cuộc đời của một người khác, thử những trạng thái cảm xúc mà đời sống thực không mang lại. Với một diễn viên mới, anh cũng không đặt nặng chuyện phải đóng vai chính. Một vai phụ thú vị, nếu giúp anh khai phá khả năng diễn xuất, cũng có thể đủ để nhận lời.

"Ông trùm" Mao Đại và bước tiến mới trên màn ảnh

Nếu Nguyễn Bặc trong Hộ linh tráng sĩ là một nhân vật lịch sử mang màu sắc chính diện, Mao Đại trong Trại buôn người lại là phép thử hoàn toàn khác.

Ông trùm Mao Đại trong Trại buôn người

Trong phim, Danis Nguyễn hóa thân thành một ông trùm lạnh lùng, tàn bạo, xem những hành động đối xử với con người như một công việc bình thường. Để chuẩn bị cho vai diễn, anh tìm đọc thêm tư liệu về những nhân vật từng thực hiện các hành động tàn bạo.

Với Danis Nguyễn, điều khó nhất không nằm ở việc tạo ra vẻ ngoài đáng sợ mà là tìm hiểu tâm lý của một con người có thể coi cái ác như một phần công việc hằng ngày.

"Điều khó nhất không phải là thể hiện vẻ ngoài của một kẻ phản diện mà là tìm cách hiểu được tâm lý của một người có thể xem những hành động tàn nhẫn như một công việc bình thường", anh nói với Thanh Niên.

Danis Nguyễn cũng không quá lo ngại việc khán giả "ghét lây" sang mình sau vai diễn. Với anh, phản ứng tiêu cực dành cho nhân vật có thể cho thấy vai diễn đã tạo được cảm xúc.

Diễn viên Danis Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan và các đàn em

"Tôi không phải diễn viên cần phải đóng vai chính, cần phải làm một anh hùng. Tôi muốn trải nghiệm điện ảnh với tất cả những cảm xúc", Danis Nguyễn cho hay.

Trại buôn người đang tạo dấu ấn riêng tại phòng vé. Bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mất khoảng 5 năm để phát triển và sản xuất, khởi chiếu toàn quốc từ 25/9/2026. Trước ngày phát hành, tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với hơn 10.000 thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện.

Hiện Trại buôn người cán mốc 20 tỷ đồng sau ngày đầu tiên, 50 tỷ đồng sau khoảng 2 ngày, 78 tỷ đồng sau 3 ngày và vượt 100 tỷ đồng sau khoảng 3 ngày rưỡi. Đến 17h ngày 28/9, doanh thu được ghi nhận đã vượt 106 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV