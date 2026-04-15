Thần đồng nhí sở hữu IQ 204 thi trượt Đại học Oxford

Cậu bé này đã sớm trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc khi mới 9 tuổi đã học vượt cấp bậc trung học cơ sở.

Baek Kang-hyun (13 tuổi), thần đồng người Hàn Quốc, từng xuất hiện trong chương trình Gifted Discovery Team mới đây đã công bố tự phát triển một tựa game chiến thuật kết hợp giải đố (puzzle RPG) sau khi không trúng tuyển vào Đại học Oxford (Anh). Thông tin được chính Baek chia sẻ trên kênh YouTube và mạng xã hội cá nhân.

Theo chia sẻ, cậu bé đã trải qua khoảng thời gian không dễ dàng sau khi kết quả tuyển sinh được công bố vào tháng 1.

Tôi đã chịu nhiều áp lực. Nhưng thay vì cố chứng minh điều gì đó với thế giới, tôi dành thời gian để vượt qua giới hạn của chính mình”, Baek nói.

Sản phẩm mà Baek vừa ra mắt là một trò chơi yêu cầu người chơi vận dụng đồng thời tư duy logic, trí nhớ và khả năng phán đoán tâm lý. Dù chỉ được phát triển bởi một người, Baek cho biết quy mô và độ phức tạp của game không thua kém các sản phẩm từ những công ty lớn. “Đây là tác phẩm đầu tiên trong đời mà tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết suốt nhiều tháng qua”, cậu nhấn mạnh.

Trước đó, Baek từng nộp hồ sơ vào ngành Khoa học Máy tính của Đại học Oxford. Sau 1,5 năm chuẩn bị, cậu được mời tham gia bài kiểm tra MAT (Mathematics and Logic Test) - một trong những vòng tuyển chọn quan trọng và lọt vào nhóm khoảng 400 thí sinh được phỏng vấn trong tổng số 1.600 người. Tuy nhiên, Baek không nhận được thư mời nhập học sau vòng phỏng vấn. Cậu thừa nhận đã bật khóc khi biết kết quả, nhưng vẫn coi đây là một thử thách ý nghĩa giúp bản thân học được nhiều điều.

Đối diện với những bình luận tiêu cực trên mạng, Baek giữ thái độ khá thẳng thắn. “Những lời ác ý không có ý nghĩa gì với tôi. Điều duy nhất họ làm là lãng phí thời gian của chính mình”, cậu nói, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới.

Sinh năm 2012, Baek Kang-hyun sớm trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc khi mới 9 tuổi đã học vượt cấp bậc trung học cơ sở và trúng tuyển vào Trường Trung học Khoa học Seoul - một trong những ngôi trường danh giá dành cho học sinh năng khiếu.

Sinh năm 2012, Baek Kang-hyun gây chú ý từ khi có chỉ số IQ được ghi nhận lên tới 204

Trước đó, cậu đã gây chú ý từ khi mới 3 tuổi 5 tháng sau lần xuất hiện trên chương trình Tìm Kiếm Thiên Tài của đài SBS, nơi ghi nhận chỉ số IQ lên tới 204 theo chuẩn Mensa, đưa Baek vào nhóm 0,0001% người có trí tuệ cao nhất thế giới. Tuy nhiên, hành trình học tập của thần đồng này luôn đi kèm với sự theo dõi sát sao và không ít tranh cãi.

Tháng 3/2023, Baek nhập học tại Trường Trung học Khoa học Seoul nhưng chỉ sau 5 tháng đã chủ động rút lui, thông báo qua kênh YouTube cá nhân. Sau đó, cậu tiếp tục thử sức với Đại học Oxford, song không vượt qua vòng tuyển chọn cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

