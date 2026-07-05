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‘Thần đèn’ Nga khiến thế giới ngỡ ngàng khi ‘nhấc’ ngon ơ toà nhà 3.200 tấn, di chuyển lắt léo không vỡ một viên gạch

Thiên Di
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Một tòa nhà cổ tại Nga được xây dựng từ năm 1913 bên bờ sông Chernaya Rechka đã được dịch chuyển thành công tới 52 mét.

Mục đích của việc dịch chuyển này nhằm giải phóng mặt bằng để xây dựng một tổ hợp chung cư cao cấp mới. Đây chính là tòa nhà lịch sử thuộc Viện Trẻ mồ côi Hoàng gia Nga và việc di dời công trình này là giải pháp duy nhất để nhường chỗ cho dự án mới.

Tòa nhà cổ có cấu trúc hai tầng với tổng trọng lượng lên tới 3.200 tấn. Các kỹ sư đã tiến hành một lộ trình di chuyển cực kỳ phức tạp khi bước đầu dịch chuyển tòa nhà 7 mét về phía tây. Sau đó, họ tiếp tục đẩy công trình đi thêm 45 mét về phía nam.

Trước khi được di dời, công trình nằm ở phần phía sau của khu đất vốn đã được bàn giao cho các nhà phát triển bất động sản. Trong những năm gần đây, tòa nhà lịch sử này đang được khai thác để sử dụng làm một trung tâm văn phòng cho thuê. Cơ quan quản lý nhà nước tại Nga đã cấm phá hủy công trình này do tòa nhà mang nhiều giá trị lịch sử.

Xét về mặt kỹ thuật, công nghệ di dời các ngôi nhà lớn vốn đã từng được áp dụng nhiều lần tại thủ đô Moscow từ những năm 1930. Bản thân giải pháp công nghệ này cũng không mới trên thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các kỹ sư và chuyên gia xây dựng tại Nga ứng dụng thành công công nghệ phức tạp này tại thành phố St. Petersburg.

Để chuẩn bị cho việc di chuyển toà nhà, toàn bộ phần mặt tiền của đã được gia cố vững chắc bằng thép chuyên dụng. Đồng thời, hai tấm sàn bằng bê tông cốt thép cực dày đã được đổ trực tiếp ngay phía dưới móng của ngôi nhà.

Hệ thống kích thủy lực công suất lớn được gắn chặt vào tấm sàn phía trên chịu lực, trong khi tấm sàn phía dưới đóng vai trò như một bàn đạp vững chắc làm bệ đỡ. Toàn bộ cấu trúc tòa nhà sau đó được đẩy trượt dọc theo hệ thống đường ray chuyên dụng được thiết kế riêng.

Tốc độ di chuyển trung bình của khối kiến trúc 3.200 tấn này đạt mức kinh ngạc là 4 cm trong mỗi phút.

Tổng hợp

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