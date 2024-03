Theo People, mới đây kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ thảm sát do nghi phạm Sam Haskell gây ra vào hôm 8/11/2023 tại California (Mỹ) đã được công bố. Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc, một người đàn ông vô gia cư bất ngờ phát hiện một số phần thi thể người trong thùng rác ở Tarzana, một khu dân cư ngoại ô thuộc vùng Thung lũng San Fernando của Los Angeles, bang California (Mỹ).

Samual Haskell bị buộc tội sát hại vợ và bố mẹ vợ

Ngay sau khi báo án, các nhà điều tra vào cuộc và bắt giữ nghi phạm Samuel Haskell (35 tuổi), người được biết đến là một đạo diễn và là con trai của ông Sam Haskell (68 tuổi), người chuyên đại diện cho nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng.

Nghi phạm được biết đến là con trai của Sam Haskell, một gương mặt có tiếng tại Hollywood

Cảnh sát cho biết, họ buộc tội Samuel Haskell đã sát hại người vợ gốc Trung Quốc của mình là Mei Li Haskell (37 tuổi) cùng với cả bố mẹ vợ là Gaoshan Li (72 tuổi) và Yanxiang Wang (64 tuổi).

Mới đây, tờ People cho biết họ đã có được bản sao kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân Mei Li. Báo cáo ghi nhận phần thi thể nạn nhân có "vết thương do lực mạnh ở cổ" cùng nhiều dấu hiệu cho thấy nghi phạm thực hiện việc phân xác nạn nhân.

Ba nạn nhân bị sát hại trong vụ việc

Báo cáo nêu rõ: "Không có dấu hiệu chắc chắn nào cho thấy việc phân xác xảy ra trước khi nạn nhân thiệt mạng, tuy nhiên, không thể loại trừ hoàn toàn khả năng việc nghi phạm thực hiện việc này trước khi nạn nhân thiệt mạng".

Nói cách khác, báo cáo khám nghiệm tử thi cho rằng họ không loại trừ khả năng Mei Li vẫn còn sống khi bị hung thủ thực hiện hành vi phân xác. Đồng thời, nhân viên điều tra cũng kết luận rằng nguyên nhân tử vong rất có thể là do lực cùn, do đạn bắn hoặc chấn thương do bị tác động lực bằng vật sắc nhọn ở đầu/cổ hoặc ngạt thở. Cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng bị ngộ độc.

Cảnh sát cho biết, hiện thi thể của cha mẹ Mei Li vẫn chưa được tìm thấy. Nếu bị kết án, Sam có thể bị kết án chung thân mà không ân xá.

Nguồn: People