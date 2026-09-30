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Tham nhũng ở Ukraine là vấn đề lớn hơn cả các cuộc không kích của Nga

Hoàng Vân
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Một cuộc thăm dò dư luận mới cho thấy, một nửa số người Ukraine coi tham nhũng trong chính phủ là một trong những vấn đề khiến họ lo ngại nhất.

- Ảnh 1.

Hình ảnh do Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine công bố cùng với các cáo buộc tham nhũng tại văn phòng tổng công tố.

Cuộc khảo sát được Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) tiến hành vào giữa tháng 9, diễn ra khi một loạt các cuộc điều tra tham nhũng cấp cao liên quan đến giới chức Ukraine và những người trong vòng thân cận của Tổng thống Zelensky.

KIIS đã tiến hành khảo sát hơn 1.000 người trưởng thành, sống tại khu vực do Ukraine kiểm soát, bằng hình thức phỏng vấn qua điện thoại.

Người được hỏi được xem một danh sách gồm 12 vấn đề và được phép chọn tối đa 3 vấn đề.

Tham nhũng trong chính phủ được 50% người tham gia khảo sát lựa chọn, tiếp theo là các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV Nga với 40%.

Các mối quan ngại hàng đầu khác bao gồm quan chức thiếu năng lực (30%), mức lương, lương hưu và phúc lợi xã hội thấp (28%), và chiến dịch huy động quân sự của Ukraine (24%).

Vấn đề cuối cùng đề cập đến hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc của nước này .

Cuộc khảo sát cho thấy, sự bất mãn lan rộng về nạn tham nhũng, trong bối cảnh hàng loạt vụ bê bối ở cấp cao nhất của Chính phủ Ukraine gần đây, được các nhà điều tra do phương Tây hậu thuẫn phanh phui.

Khoảng 72% người được hỏi cho biết, tham nhũng đã gia tăng kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022.

Cùng tỷ lệ đó - 72% - nhận định, Tổng thống Zelensky phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi tham nhũng của các thành viên trong nhóm thân cận của ông.

Đầu tháng này, Viện trưởng Viện Kiểm sát Ruslan Kravchenko đã bỏ trốn khỏi Ukraine và đệ đơn từ chức, sau khi một quan chức cấp cao trong văn phòng của ông bị cáo buộc điều hành đường dây bảo kê cho các mạng lưới tội phạm gọi điện lừa đảo.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã sa thải bà Irina Mudraya khỏi vị trí Phó Chánh Văn phòng của mình, với cáo buộc rửa tiền hàng triệu USD, để trả tiền bảo lãnh cho cựu Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko, người bị tình nghi trong một vụ án tham nhũng khác, liên quan đến doanh nhân Timur Mindich.

Mindich, một cộng sự lâu năm của ông Zelensky, đã trốn sang Israel vào tháng 11 năm ngoái, ngay trước khi bị cáo buộc điều hành đường dây nhận hối lộ 100 triệu USD, tại một công ty năng lượng hạt nhân thuộc sở hữu nhà nước.

Theo RT
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tham nhũng

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