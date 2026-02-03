Thảm họa tuyết trắng tại Nhật Bản: Tuyết rơi dày khiến 30 người thiệt mạng, 324 người bị thương

Theo thông báo của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tính đến 6h sáng ngày 3/2, số người thiệt mạng do tuyết và các hiện tượng liên quan được ghi nhận tại các địa phương gồm: tỉnh Niigata 12 người, tỉnh Akita 6 người, tỉnh Aomori 4 người, Hokkaido 3 người, tỉnh Yamagata 2 người. Ngoài ra, các tỉnh Iwate, Nagano và Shimane mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, tại 13 vùng và tỉnh trên cả nước, tổng cộng 324 người đã bị thương với các mức độ từ nhẹ đến nặng do ảnh hưởng của tuyết rơi dày và thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

Một người đàn ông dọn tuyết trên mái nhà (Ảnh: Yomiuri Shimbun)

Riêng tại tỉnh Niigata, chính quyền địa phương cho biết trong mùa đông năm nay đã xảy ra tổng cộng 144 vụ tai nạn gây thương vong liên quan đến tuyết. Khoảng 60% số vụ xảy ra trong quá trình người dân thực hiện các công việc dọn tuyết như xúc tuyết trên mái nhà. Ngoài ra còn có nhiều tai nạn khác như tai nạn liên quan đến máy dọn tuyết, tuyết rơi từ mái nhà hoặc trượt ngã xuống mương, rãnh thoát nước.

Trước tình hình trên, chính quyền tỉnh Niigata đã kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác khi dọn tuyết, đặc biệt lưu ý ba nguyên tắc an toàn gồm không làm việc một mình, không cố gắng quá sức và luôn cẩn trọng với nguy cơ tuyết rơi hoặc trượt ngã.

Ảnh: CFP

Ảnh: CFP

Ảnh: CFP

Tại thị trấn Mogami, tỉnh Yamagata, vào khoảng 15h25 ngày 2/2, một phụ nữ 85 tuổi được người dân sống gần đó phát hiện đã rơi xuống mương nước gần nhà riêng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện. Đồn cảnh sát Shinjo nhận định người phụ nữ gặp nạn trong lúc đang thực hiện công việc dọn tuyết.

Cùng ngày, vào khoảng 14h40 tại thành phố Tsuruga, tỉnh Fukui, một phụ nữ ngoài 70 tuổi được người thân phát hiện bị vùi trong tuyết trước một ngôi nhà dân. Nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo cảnh sát Tsuruga, nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Cơ quan chức năng cho rằng người phụ nữ đã bị tuyết rơi từ mái nhà vùi lấp trong lúc đang dọn tuyết và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Các cơ quan chức năng Nhật Bản tiếp tục cảnh báo nguy cơ tuyết lớn trong những ngày tới do hình thái áp cao mùa đông vẫn duy trì, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tuân thủ nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn.

Nguồn: TBS, dmenu