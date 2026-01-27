Thảm họa từ mối tình tay 3: Một phút ghen tuông biến thành vụ đâm chém kinh hoàng

Một vụ xô xát được cho là liên quan đến chuyện tình tay ba đã xảy ra bên ngoài một khu chung cư ở Samut Prakan, Thái Lan ngày 27 tháng 1, khiến ba người đàn ông bị thương, trong đó hai người trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát từ đồn Samrong Nuea lập tức được báo tin và có mặt tại hiện trường để xử lý. Khi đến hiện trường, họ phát hiện hai người đàn ông bị thương nằm gần lối vào tòa nhà. Một trong số họ, Thanwa 24 tuổi, bị một vết đâm sâu vào bụng và đang trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân còn lại, Weerakorn 21 tuổi, cũng bị đâm vào bên phải bụng.

Cảnh sát tại hiện trường vụ án

Theo lời khai ban đầu từ một trong các bên liên quan, Thanwa tới căn hộ để nói chuyện với bạn gái nhưng phát hiện cô này đang ở với người đàn ông khác. Sau đó, anh đã quay lại cùng bạn bè và xảy ra xô xát trong phòng, dẫn đến đâm chém. Weerakorn cho biết anh cố gắng can ngăn nhưng cũng bị dính thương tích.

Trong khi đó, nghi phạm 21 tuổi Kittiphop – được cho là người yêu mới của người phụ nữ trong vụ việc – đã tự ra đầu thú tại đồn cảnh sát ngay sau đó. Anh ta cho rằng mình bị ba người xông vào tấn công trước nên cầm dao tự vệ. Cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai từ các nhân chứng và xem xét bối cảnh sự việc trước khi quyết định các bước điều tra tiếp theo.

Nguồn: Thaiger