Công ty thưởng Tết cho nhân viên bằng vàng 9999: Tổng số tiền khi nhân lên gây choáng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, mạng xã hội Trung Quốc và nhiều trang tin như Sohu, Sina liên tục chia sẻ thông tin về việc Dreame Technology – doanh nghiệp công nghệ chuyên sản xuất thiết bị gia dụng thông minh – quyết định thưởng Tết cho toàn bộ nhân viên bằng vàng 9999. Theo các bài viết đăng tải, mỗi nhân viên của công ty này đều nhận được 1 gram vàng nguyên chất, bên cạnh các khoản thưởng tiền mặt theo thông lệ.

Theo con số thông kê, với quy mô khoảng 18.000 – 18.500 nhân viên, con số mà công ty trên sẽ bỏ ra thêm để thưởng Tết cho nhân viên khiến nhiều người “phải choáng”. Cụ thể, nếu tính theo giá vàng tại Trung Quốc thời điểm công bố, mỗi gram vàng tương đương khoảng 500–600 nhân dân tệ, tổng chi phí riêng cho khoản thưởng bằng vàng đã lên tới hơn 26 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 90–100 tỷ đồng Việt Nam. Con số này chưa bao gồm các khoản thưởng khác mà doanh nghiệp vẫn duy trì dịp cuối năm.

Bên cạnh tiền mặt, công ty quyết định thưởng thêm cho nhân viên một số vàng nhất định (Ảnh minh hoạ từ tình huống khác)

Vì sao doanh nghiệp chọn vàng thay tiền mặt?

Theo chia sẻ được dẫn lại trên báo chí Trung Quốc, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết việc chọn vàng thật thay cho một phần tiền thưởng xuất phát từ nhiều lý do. Trước hết, vàng được xem là tài sản giữ giá, ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Bên cạnh đó, trong văn hóa Á Đông, vàng còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, đặc biệt phù hợp để trao tặng vào dịp đầu năm mới. Chính vì vậy, hình thức thưởng này nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều bình luận hài hước như: “Thưởng thế này mới dám mang về khoe với gia đình dịp Tết”.

Câu chuyện của Dreame Technology không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất, bán lẻ cũng từng gây xôn xao khi thưởng Tết bằng vàng miếng, nhẫn vàng hoặc kết hợp cả vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, với quy mô hàng chục nghìn nhân viên, khoản chi của Dreame Technology được đánh giá là một trong những trường hợp “chịu chơi” nhất.

Ảnh minh hoạ

Sử dụng thường Tết bằng vàng thế nào?

Từ góc nhìn đời sống, việc nhận thưởng Tết bằng vàng cũng đặt ra câu hỏi thực tế cho người lao động: nên sử dụng khoản thưởng này ra sao cho hợp lý?

Với những người có kế hoạch chi tiêu Tết rõ ràng, vàng có thể được bán một phần để lấy tiền mặt, trang trải chi phí sinh hoạt, biếu tặng, đi lại. Phần còn lại, nếu chưa cần dùng ngay, có thể giữ làm khoản tích lũy dài hạn, bởi vàng vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế biến động.

Các chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị, dù thưởng Tết là tiền hay vàng, người lao động cũng nên phân bổ theo nguyên tắc cân bằng: ưu tiên chi tiêu cần thiết cho gia đình, trả các khoản nợ ngắn hạn nếu có, trích một phần cho tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn, tránh tâm lý “có thưởng là chi hết”. Riêng với vàng, nếu không có nhu cầu sử dụng trang sức, nên cân nhắc bán tại thời điểm giá tốt hoặc cất giữ an toàn, tránh mua – bán vội vàng theo tâm lý đám đông.

Ảnh minh hoạ

Từ câu chuyện thưởng Tết bằng vàng 9999 gây choáng ở Trung Quốc có thể thấy, giá trị của thưởng Tết không chỉ nằm ở con số, mà còn ở cách người lao động quản lý và sử dụng khoản thưởng ấy. Dù là vàng lấp lánh hay phong bao tiền mặt, điều quan trọng nhất vẫn là mang lại một cái Tết đủ đầy, an tâm và khởi đầu năm mới vững vàng hơn cho mỗi gia đình.