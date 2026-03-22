Thảm họa "hồ giết người" cướp đi 1.746 sinh mạng chỉ trong một hơi thở

Sự kiện đêm trắng tại Cameroon vẫn luôn là một nỗi đau ám ảnh.

Lịch sử nhân loại từng ghi nhận nhiều thảm họa thiên nhiên tàn khốc, nhưng vụ việc xảy ra tại hồ Nyos, vùng Tây Bắc Cameroon vào đêm ngày 21/8/1986 vẫn luôn là một trong những hồ sơ ám ảnh và kỳ quái nhất. Chỉ trong một đêm tĩnh lặng, hơn 1.700 người và hàng ngàn gia súc đã tử vong một cách bí ẩn mà không có bất kỳ dấu hiệu của một vụ tấn công bạo lực hay động đất dữ dội nào.

Thảm họa hồ giết người: Bí ẩn cướp đi 1.746 sinh mạng trong đêm - Ảnh 1.

Hồ Nyos, Cameroon

Hồ Nyos vốn là một hồ nước nằm trên miệng núi lửa đã tắt từ lâu. Tuy nhiên, sâu dưới đáy hồ, những dòng magma vẫn âm thầm giải phóng khí CO2, khiến nồng độ khí này tích tụ dưới áp suất nước khổng lồ qua hàng thế kỷ. Vào đêm định mệnh đó, một sự cố địa chất - có thể là một vụ sạt lở đất nhỏ hoặc một chấn động nhẹ - đã phá vỡ sự cân bằng mong manh của các tầng nước.

Kết quả là một hiện tượng vật lý hiếm gặp mang tên "phun trào limnic" (limnic eruption) đã xảy ra. Ước tính có khoảng 1,6 triệu tấn khí CO2 bất ngờ thoát ra khỏi đáy hồ, tạo nên một cột nước khổng lồ và giải phóng một đám mây khí độc không màu, không mùi. Vì CO2 nặng hơn không khí, đám mây tử thần này đã âm thầm tràn xuống các thung lũng xung quanh với tốc độ kinh hoàng, thay thế toàn bộ oxy trong khu vực.

Cảnh tượng sáng hôm sau tại các ngôi làng Nyos, Cha và Subum giống như một bộ phim kinh dị đời thực. Hơn 1.700 người đã ra đi mãi mãi ngay trong giấc ngủ hoặc khi đang sinh hoạt bình thường mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những người sống sót kể lại rằng họ ngửi thấy mùi trứng thối (do một lượng nhỏ lưu huỳnh lẫn vào) và cảm thấy khó thở đột ngột trước khi lịm đi. Toàn bộ gia súc, chim chóc và côn trùng trong vùng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn, biến khu vực này thành một "vùng đất chết" đúng nghĩa.

Thảm họa hồ giết người: Bí ẩn cướp đi 1.746 sinh mạng trong đêm - Ảnh 2.

Dưới góc nhìn khoa học, thảm họa hồ Nyos đã mở ra một hướng nghiên cứu mới về an toàn địa chất. Để ngăn chặn thảm kịch tương tự tái diễn, các nhà khoa học đã lắp đặt hệ thống ống dẫn khổng lồ xuống đáy hồ để giải phóng khí CO2 một cách từ từ và kiểm soát được. Hiện nay, nồng độ khí tại hồ Nyos đã ở mức an toàn hơn, nhưng ký ức về "đám mây tử thần" năm 1986 vẫn là một lời nhắc nhở đanh thép về sức mạnh đáng sợ và khó lường của thiên nhiên.

Sự kiện này cũng xóa bỏ những lời đồn đoán mang tính mê tín của người dân địa phương về "linh hồn quỷ dữ" trú ngụ dưới đáy hồ. Khoa học đã chứng minh rằng, đôi khi những sát thủ nguy hiểm nhất lại chính là những thứ vô hình, không mùi vị, luôn chực chờ ngay dưới mặt nước yên ả của những cảnh quan thiên nhiên thơ mộng.

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Tìm ra 2 học sinh đánh võng đâm vào người đi đường: 4 lỗi vi phạm bị xử lý là gì?

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

