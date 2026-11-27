Sau 3 năm khoan thăm dò, mỏ 16 tấn vàng đã lộ diện.

Công ty Caledonia Mining đã công bố kết quả đánh giá tài nguyên khoáng sản đầu tiên tại dự án Motapa ở Zimbabwe, xác định tổng lượng vàng trong các tầng quặng khoảng 15,86 tấn, sau chiến dịch thăm dò kéo dài từ năm 2023 đến 2025.

Theo thông báo ngày 28/8/2026, khoảng 11,79 tấn vàng thuộc nhóm tài nguyên đã được đo đạc và đánh giá với độ tin cậy tương đối cao. Lượng vàng này nằm trong khoảng 7,8 triệu tấn quặng, có hàm lượng trung bình 1,51 gram vàng mỗi tấn.

Ngoài ra, công ty xác định khoảng 4,07 tấn vàng thuộc nhóm tài nguyên suy đoán, nằm trong 2,7 triệu tấn quặng có hàm lượng trung bình 1,48 gram vàng mỗi tấn. Tổng khối lượng quặng được đưa vào đánh giá đạt khoảng 10,5 triệu tấn, chứa gần 16 tấn vàng.

Dự án Motapa nằm trong vành đai đá xanh Bubi của Zimbabwe, ngay phía nam dự án khai thác vàng Bilboes, cũng thuộc sở hữu của Caledonia Mining. Khu vực này gồm 3 đới khoáng hóa chính là Motapa North, Motapa Central và Motapa South. Hoạt động thăm dò đã ghi nhận các dấu hiệu chứa vàng trải dài khoảng 6 km.

Caledonia Mining mua lại Motapa vào tháng 11/2022 với giá 8,25 triệu USD. Sau đó, doanh nghiệp triển khai các chiến dịch khảo sát và khoan thăm dò, tập trung vào những tầng quặng sulfide nằm bên dưới các hố khai thác lộ thiên cũ tại Motapa North. Tổng chi phí thăm dò trong giai đoạn 2023–2025 đạt khoảng 7,08 triệu USD. Nếu tính cả chi phí mua dự án, số vốn đã bỏ ra đạt hơn 15,3 triệu USD.

Kết quả khoan năm 2025 cho thấy nhiều đoạn địa chất có hàm lượng vàng đáng chú ý. Tại giếng khoan JPRC52, nhóm thăm dò ghi nhận đoạn quặng dài 19 m với hàm lượng trung bình 8,08 gram vàng mỗi tấn. Một giếng khoan khác, JDD11, gặp đoạn quặng dài 6,38 m với hàm lượng lên tới 13,95 gram mỗi tấn.

Ngoài ra, giếng JPRC63 ghi nhận đoạn quặng dài 12 m, hàm lượng 7,12 gram vàng mỗi tấn. Các kết quả này cho thấy sự hiện diện của những vùng khoáng hóa giàu vàng trong khu vực.

Theo Caledonia Mining, kết quả đánh giá gần 16 tấn vàng hiện chủ yếu dựa trên hoạt động khoan tại Motapa North, chưa bao gồm dữ liệu của chương trình thăm dò năm 2026. Trong năm nay, công ty tiếp tục khoan tại Motapa North, đồng thời mở rộng hoạt động sang Motapa Central và Motapa South. Do đó, quy mô tài nguyên được công bố có thể tiếp tục thay đổi khi có thêm kết quả khảo sát.

Một lợi thế khác của Motapa là vị trí liền kề dự án Bilboes, nơi Caledonia đang chuẩn bị phát triển một mỏ vàng quy mô lớn.

Theo nghiên cứu khả thi công bố cuối năm 2025, Bilboes dự kiến sản xuất khoảng 48,2 tấn vàng trong vòng 10,8 năm, với kế hoạch bắt đầu khai thác vào cuối năm 2028. Caledonia cho rằng việc kết hợp 2 dự án có thể giúp tận dụng hạ tầng khai thác, xử lý quặng và kéo dài thời gian hoạt động của tổ hợp mỏ.