'

Video: Người dân có mặt theo dõi sự việc.

Video: Người dân có mặt theo dõi sự việc.

Sáng 13/9, có hàng trăm người tập trung tại Tổ dân phố 10 (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), nơi xảy ra vụ thảm án gây rúng động. Ai nấy đều thương xót trước bi kịch của gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. khi có 3 người thiệt mạng và một cháu bé bị thương nặng đến mức nguy kịch.

Một người thân của nạn nhân nghẹn ngào cho biết, chị H. và nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (sinh năm 1988, ngụ phường Ea Kao) yêu nhau và có chung một con gái 3 tuổi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Thuận thỉnh thoảng mới về ở cùng gia đình chị H.

Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường vụ án mạng.

Người thân này cũng cho biết, rạng sáng nay, Thuận đâm chị H. chết ngay trong nhà, sau đó, tiếp tục truy đuổi 2 người khác trong gia đình ra ngoài đường và đâm họ tử vong.

Con trai chị H. là cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động. Riêng cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H., không bị tấn công.

Ngôi nhà nơi sinh sống của các nạn nhân.

Theo người này, sau khi gây án, Thuận bình tĩnh rửa hiện trường vụ án, rồi khóa cửa lại như không có chuyện gì xảy ra, sau đó rồi bỏ trốn. "Nó máu lạnh quá, cả xóm ai cũng bàng hoàng" , người thân run giọng nói.

Sáng 13/9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đến hiện trường, gửi lời chia buồn gia đình nạn nhân. Ông Văn cũng đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho các nạn nhân. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng tổ chức truy bắt nghi phạm, điều tra rõ vụ việc.

Về sức khỏe của nạn nhân bị thương, ông Văn cho biết nạn nhân đã được phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 1h ngày 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (thường gọi là Hào, trú phường Ea Kao) tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. Tại đây, Thuận cầm dao điên loạn tấn công liên tiếp vào những người trong gia đình chị H rồi bỏ trốn.

Vụ thảm sát khiến chị H., bà Trần Thị D. (sinh năm 1970, mẹ chị H.) và anh Bùi Văn N. (sinh năm 2002, em trai chị H.) tử vong tại chỗ. Riêng cháu Trần Tấn P. (sinh năm 2012, con trai chị H.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến 8h30 cùng ngày, công an bắt giữ được Thuận khi tên này đang lẩn trốn gần nhà riêng ở phường Ea Kao.



