CLIP: Bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Tr.Đức |

Cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

Lúc 8 giờ 30 phút ngày 13-9, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình bạn gái.

Bắt bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án

"Nghi phạm bị bắt giữ tại đường Mai Thị Lựu, phường Ea Kao, gần nhà của nghi phạm. Hiện cơ quan công an đang đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ vụ việc" – nguồn tin cho hay.

Theo đoạn clip do công an cung cấp, nghi phạm đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng để tránh sự phát hiện của công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và H. không bị Thuận sát hại.

