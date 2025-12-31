ThaiBinh Seed tiên phong giải pháp lúa gạo giảm phát thải, thích ứng thiên tai

Với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, ThaiBinh Seed tập trung phát triển bộ giống chủ lực như TBR97, TBR225, TBR39, BC15… Những giống lúa này được đánh giá cao nhờ đặc tính ngắn ngày, cứng cây, bộ rễ khỏe, giúp đứng vững và duy trì năng suất ổn định trước các hình thái thời tiết khắc nghiệt.

Song song với chọn tạo giống, Tập đoàn đẩy mạnh giải pháp canh tác xanh. Vừa qua, giải pháp “Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính” của nhóm tác giả ThaiBinh Seed đã xuất sắc giành Giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ I năm 2025. Quy trình này chứng minh hiệu quả giảm tới 4,55 tấn CO2/ha thông qua gói kỹ thuật: xiết nước 3 lần/vụ, sử dụng phân bón chậm tan và xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học thay vì đốt bỏ.

Trước đó, năm 2021, ThaiBinh Seed cũng là đơn vị duy nhất đạt Giải Nhất dự án quốc tế AgResults trị giá 750.000 USD nhờ mô hình sản xuất lúa giảm phát thải đạt hiệu quả cao nhất.

Bà Trần Thị Trà, Tổng Giám đốc Tập đoàn ThaiBinh Seed, khẳng định, các mô hình thành công tại miền Bắc hiện đang được nhân rộng vào khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nỗ lực thiết thực nhằm thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Chính phủ, góp phần nâng cao sinh kế cho nông dân và giá trị thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.