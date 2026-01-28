Theo Bộ trưởng Y tế Công cộng Phatthana Phromphat, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường biện pháp kiểm soát dịch. Các đội sàng lọc tại sân bay đã được triển khai từ cuối tuần trước. Trung bình mỗi ngày, gần 700 hành khách từ khu vực nguy cơ nhập cảnh Thái Lan qua ba sân bay chính gồm Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket.

Ông Phatthana cho biết đã phối hợp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Phiphat Ratchakitprakarn cùng các cơ quan quản lý sân bay để bảo đảm công tác sàng lọc được thực hiện nghiêm ngặt. Trong trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm, Cục Khoa học Y tế có thể cách ly người bệnh và tiến hành xét nghiệm virus trong vòng tám giờ.

Ảnh: SÂN BAY SUVARNABHUMI/FACEBOOK

Bộ trưởng Phatthana cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa virus Nipah và Covid-19. Theo ông, người nhiễm Nipah nhưng chưa xuất hiện triệu chứng không có khả năng lây truyền trong thời gian ủ bệnh, do đó nguy cơ lây nhiễm cho hành khách trên cùng chuyến bay là rất thấp.

Thái Lan đến nay chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm Nipah nào, cũng chưa từng có ca bệnh trong quá khứ. Ông Phatthana cho biết virus này không phải mới, được phát hiện lần đầu vào năm 1998, và các đợt bùng phát thường chỉ xảy ra theo cụm nhỏ tại một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ và Bangladesh.

Liên quan đến thông tin dơi cáo, một trong những vật chủ tự nhiên của virus Nipah, xuất hiện tại tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, nhà chức trách khẳng định hiện chưa có mối liên hệ nào giữa hiện tượng này với các ca nhiễm tại Thái Lan.

MOPH cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trong ít nhất một tuần, đồng thời đánh giá diễn biến dịch tại Ấn Độ. Hiện chưa ghi nhận dấu hiệu virus đột biến.

Ông Nattapong Wongwiwat, Tổng Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế, cho hay đã chỉ đạo ba bệnh viện gồm Rajavithi, Lerdsin và Nopparat Rajathanee sẵn sàng tiếp nhận các ca nghi nhiễm hoặc xác nhận nhiễm Nipah. Công tác chuẩn bị bao gồm nhân lực chuyên môn, phòng cách ly, thuốc men và vật tư y tế, cùng sự phối hợp với các cơ sở chuyên khoa như Viện Thần kinh, Viện Bệnh Lồng ngực và Viện Nhi Quốc gia Queen Sirikit để xử lý các biến chứng phức tạp. Các hướng dẫn lâm sàng cũng đang được xây dựng để áp dụng trên toàn quốc, song song với việc đào tạo nhân viên y tế.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan cho biết bệnh do virus Nipah vẫn nằm trong danh sách 13 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo Luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm năm 2015, và tình trạng của Thái Lan hiện không thay đổi do chưa ghi nhận ca bệnh. Cơ quan này đã bắt đầu sàng lọc có mục tiêu đối với hành khách trên các chuyến bay thẳng từ vùng có dịch từ cuối tuần trước.

Những người có triệu chứng như sốt hoặc biểu hiện hô hấp, kèm tiền sử đi lại tới khu vực nguy cơ trong vòng 21 ngày, sẽ được điều tra dịch tễ và xét nghiệm ngay lập tức. Hành khách đến từ vùng nguy cơ phải hoàn tất các thủ tục theo quy định của luật, và được khuyến cáo gọi đường dây nóng nếu xuất hiện triệu chứng trong vòng 21 ngày sau khi nhập cảnh.

Bộ trưởng Phatthana kêu gọi du khách từ khu vực nguy cơ chủ động báo cáo kịp thời với cơ quan y tế nếu có dấu hiệu bất thường hoặc triệu chứng giống cúm. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang.

Nguồn: The Straits Times