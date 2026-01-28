Trong ngày thứ Tư, 28/01/2026 (tức ngày 10/12 âm lịch, thuộc ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ), cục diện địa chi cho thấy năng lượng Mộc (Dần) đang trỗi dậy mạnh mẽ, mang lại sự sinh sôi và khởi đầu mới ngay trong lòng tháng Thổ (Sửu).

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất với đường công danh rạng rỡ và nhiều lộc lá nhất và cách tối ưu tài lộc cho ngày này mà bạn có thể tham khảo:

1. Con giáp tuổi Ngọ (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ được dự đoán sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất nhờ mối quan hệ Tam Hợp với địa chi ngày.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Sự nghiệp và tiền bạc của tuổi Ngọ có bước chuyển mình rực rỡ. Năng lượng Mộc của ngày Dần tương sinh hoàn hảo cho hành Hỏa của tuổi Ngọ, giúp con giáp này tràn đầy nhiệt huyết và ý tưởng kiếm tiền. Bản mệnh vốn đã luôn tâm huyết với công việc, nay được năng lượng tích cực tiếp thêm sức mạnh, con giáp tuổi Ngọ càng may mắn hơn và dễ dàng chốt được các hợp đồng lớn hoặc nhận được tin vui về lợi nhuận đầu tư.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Đây là thời điểm vàng để con giáp tuổi Ngọ mở rộng quy mô kinh doanh hoặc ký kết các văn bản quan trọng. Khung giờ hoàng đạo 11h - 13h (giờ Ngọ) là lúc vượng khí đạt đỉnh, việc lớn dễ thành, bản mệnh nên lưu ý.

+ Màu sắc: Tuổi Ngọ có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục màu xanh lá cây hoặc đỏ để kích hoạt vòng lặp tương sinh "Mộc sinh Hỏa", giúp tài lộc đổ về túi tiền của họ không ngừng.

2. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần - Ngọ - Tuất)

Tử vi học có nói, cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tuất cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, quý nhân phù trợ sát cánh, tài lộc ngày càng rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn nhờ sự giúp đỡ của bạn bè hoặc đối tác lâu năm. Tài lộc của tuổi Tuất trong ngày này sẽ mang tính vững chãi và bền vững. Nếu bạn đang có ý định thu hồi công nợ hoặc tìm kiếm nhà đầu tư, đây là ngày vô cùng thuận lợi. Tiền bạc sẽ đến từ những công việc đòi hỏi sự tin tưởng và uy tín - những đặc điểm vốn nổi bật của người tuổi Tuất.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Hãy tích cực gặp gỡ đối tác. Một buổi cafe bàn việc vào buổi sáng sẽ mang lại những thông tin quý giá cho bạn, giúp ích rất nhiều cho các dự án đầu tư.

+ Phong thủy: Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc cây xanh nhỏ ở hướng Đông Bắc của bàn làm việc để thu hút sinh khí từ ngày Dần, giúp hỗ trợ đem đến may mắn cho bản mệnh.

3. Con giáp tuổi Hợi (Lục Hợp: Dần - Hợi)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (Nhị hợp), tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày Nhâm Dần với sự nhẹ nhàng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, suôn sẻ hanh thông.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình tài lộc: Năng lượng Thủy của Nhâm (Thiên can ngày) và Hợi đồng điệu, lại được địa chi Dần (Mộc) hút dòng chảy tạo ra sự luân chuyển tài chính rất tốt. Chính vì thế, bản mệnh này sẽ có duyên với các khoản "lộc lá" bất ngờ hoặc quà tặng từ người thân. Bên cạnh đó, công việc tay trái của con giáp này cũng có thể mang lại thu nhập ngoài mong đợi cho họ.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Hợi hãy chủ động thực hiện các kế hoạch mua sắm hoặc chuẩn bị cho năm mới Bính Ngọ. Sự hào phóng và cởi mở của bạn sẽ thu hút thêm nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, cũng nên lưu ý không "vung tay quá trán" kẻo hao hụt tài chính nhé.

+ Phong thủy: Tra cứu giờ hoàng đạo (giờ Thân 15h-17h hoặc giờ Dậu 17h-19h) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền quan trọng, giúp dòng tiền luôn "chảy" về túi.

* Lời khuyên chung: Ngày Nhâm Dần thuộc hành Kim (Kim Bạch Kim). Để tăng cường vận khí, bạn nên giữ tâm thế lạc quan và tránh nóng nảy. Và dù bạn có thuộc con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng chúc bạn một ngày mới Đại Cát Đại Lợi!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.