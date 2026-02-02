Vụ sát hại và phân xác rùng rợn một người đàn ông nước ngoài với các phần thi thể được chôn tại khu vực Bang Lamung đã gây rúng động dư luận Thái Lan. Nạn nhân được tin là một người đàn ông Nga mất tích trước đó. Cảnh sát đang truy đuổi nhóm sát thủ liên quan đến những người đồng hương sau khi phát hiện các tin nhắn đe dọa đòi nợ.

Vào lúc 16h ngày 1 tháng 2 năm 2026, thông tin về vụ việc đã được làm rõ sau khi ông Mikhail Emelianov, 30 tuổi, quốc tịch Nga, biến mất không dấu vết. Mẹ của nạn nhân là bà Olga Lazabenko, 51 tuổi, đã bay từ Nga sang Thái Lan để trình báo cảnh sát tìm con trai vì lo sợ điều chẳng lành. Trước khi mất tích, con trai bà đã bị một đồng hương nhắn tin đe dọa yêu cầu hoàn trả khoản nợ vượt quá 120,000 USD (khoảng 3,112 tỷ VNĐ), tương đương khoảng 3.7 triệu baht. Số phận của anh vẫn là ẩn số kể từ khi đơn trình báo được gửi đi vào ngày 8 tháng 1 năm 2026.

Sau khi tiếp nhận khiếu nại, Đại tá Natthaphon Phongsuksakul, Trưởng đồn cảnh sát Nong Prue, cùng Đại tá Phasakorn Paijit, Trưởng bộ phận điều tra cảnh sát tỉnh Chonburi, đã dẫn đầu các đội điều tra đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã rà soát toàn bộ dữ liệu từ camera giám sát để truy tìm dấu vết người mất tích.

Hiện trường vụ án là một khu đất bỏ hoang rộng. Kiểm tra sơ bộ cho thấy các phần thi thể của nạn nhân bị chôn tại 5 điểm riêng biệt, mỗi điểm cách nhau khoảng 1 đến 2 mét. Trang phục tìm thấy trùng khớp với bộ đồ ông Emelianov đã mặc vào ngày mất tích bao gồm áo cổ tròn màu đen và quần xanh nhạt. Cảnh sát đang xác minh danh tính nhưng các bằng chứng cho thấy đây chính là người đã mất tích hơn 23 ngày qua.

Trong khi đó, các thám tử tỉnh Chonburi đã bắt giữ một nghi phạm người nước ngoài được tin là có liên quan đến vụ án này. Nghi phạm bị bắt giữ tại Bangkok và hiện đang bị giam giữ để thẩm vấn. Động cơ của vụ giết người tàn bạo này nghi do liên quan đến nợ nần vì những tin nhắn đe dọa trước đó yêu cầu trả lại 120,000 USD (khoảng 3,112 tỷ VNĐ. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra làm rõ các chi tiết liên quan.

