Quân đội Thái Lan kêu gọi người dân và truyền thông tránh gọi các biện pháp hàng hải mới trên vịnh Thái Lan là "đóng cửa" hay "phong tỏa". Họ cho rằng cách dùng từ này gợi ý một thế trận xung đột quy mô lớn và có nguy cơ lôi kéo nước thứ 3 vào cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Quân đội cho biết biện pháp ở vịnh Thái Lan là thông báo về "khu vực nguy hiểm cao" đối với các tàu Thái Lan chứ không phải là phong tỏa. Ảnh: The Nation

Phát biểu hôm 15-12, Đại tá Nara Khunthothom, trợ lý phát ngôn viên Hải quân Thái Lan, cho biết việc chỉ định "khu vực nguy hiểm cao" được đề xuất vì theo họ, "lực lượng Campuchia đã sử dụng vũ khí bừa bãi, dẫn đến nguy cơ các tàu đi vào khu vực này có thể bị tấn công".

Theo The Nation, ông nhấn mạnh thông báo "khu vực nguy hiểm cao" không giống như việc đóng cửa vịnh Thái Lan. Ông nói việc đóng cửa thực sự chỉ được sử dụng trong tình huống xung đột quy mô lớn và sẽ hạn chế tất cả tàu thuyền thuộc mọi quốc tịch.

Trong chiến dịch hiện nay, ông nói việc hạn chế chỉ nhắm vào các tàu mang cờ Thái Lan và hành động của Thái Lan không ảnh hưởng đến các nước thứ 3.

Đại tá Ritcha Suksuwanont, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin về việc nhiên liệu và vật tư chiến lược đang được đưa vào Campuchia, buộc họ phải thắt chặt kiểm soát. Ông cho hay chi tiết về các tuyến đường này không thể được tiết lộ nhưng khẳng định các biện pháp này là cần thiết.

Trong khi đó, theo The Phnom Penh Post, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định Campuchia không ngăn cản công dân Thái Lan về nước nhưng khuyến nghị đi đường hàng không. Campuchia đóng cửa biên giới trên bộ là do các cuộc tấn công từ phía Thái Lan.

Tuyên bố được ông đăng tải vào tối 14-12 được xem là động thái phản hồi trước những cáo buộc từ phía Thái Lan cho rằng Campuchia đang "làm khó" công dân Thái Lan.

Ông Hun Sen làm rõ việc tạm dừng đi lại chỉ áp dụng cho các tuyến đường bộ vì xung đột đang xảy ra dọc toàn bộ biên giới đường bộ và cả trên biển. Việc đi lại bằng đường hàng không vẫn diễn ra bình thường vì không có xung đột tại các sân bay.

Ông thông báo cho công dân Thái Lan rằng họ có thể rời Campuchia bằng đường hàng không từ Phnom Penh hoặc Siem Reap. Đối với công dân Campuchia ở Thái Lan, nếu muốn trở về Campuchia, họ cũng phải đi bằng đường hàng không.